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El Metro reiteró que, en apoyo a las y los asistentes al Flow Fest, que continúa este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la Línea 9, que va de Tacubaya a Pantitlán, ampliará su horario de servicio hasta las 1:30 horas del lunes.

Metro extiende horario para apoyar regreso tras Flow Fest

Las estaciones Puebla, Ciudad Deportiva y Velódromo se encuentran en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez y de la zona donde se realiza el festival musical.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) subrayó que el horario extendido es una instrucción de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para apoyar el regreso a casa de quienes asistan al evento musical.

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Coordinación operativa para la ampliación del servicio

Al respecto, el director general del Metro, Adrián Rubalcava, ordenó al área de operación coordinar las acciones necesarias con el personal de conducción y regulación de trenes para la ampliación del servicio.

El Metro exhortó a las personas usuarias a evitar arrojar o dejar caer objetos metálicos a las vías, como paraguas o latas de bebidas, ya que pueden ocasionar cortocircuitos al entrar en contacto con las barras guía, que conducen la energía eléctrica para la circulación de los trenes.