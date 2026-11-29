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La caravana de zapatistas que partió en la tarde del Centro Indígena de Capacitación Integral (Cideci) Unitierra, que se ubica en esta ciudad, para reunirse con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en cinco entidades, ha regresado a esta ciudad, sin que hasta ahora el EZLN haya anunciado las causas de la postergación del viaje.

Caravana zapatista regresa a Cideci tras cancelar viaje a Ciudad de México

Esta noche, cinco camiones que se encontraban en el kilómetro 46 de la autopista San Cristóbal-Chiapa de Corzo, en uno de estos donde viajaba el subcomandante Moisés, retornaron al Cideci, donde entraron hacia las 22:00 horas.

Otros diez camiones que iban por la autopista Ocozocoautia-Las Choapas, decidieron no seguir hacia Ciudad de México, pero estos aún no llegan hasta esta ciudad, pero tampoco se conoce exactamente desde qué punto han retornado.

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Se desconoce las causas de la cancelación del viaje a Ciudad de México, pero se espera que en próximas horas, el EZLN informe qué pasó.

Pero una fuente ha asegurado, que los 15 camiones saldrán hasta el domingo hacia Ciudad de México.

Gobierno garantiza libre tránsito y derechos del EZLN

La Secretaría de Gobernación ha anunciado que garantiza el libre tránsito del EZLN, en su gira por cinco entidades, para reunirse con familiares y colectivos de búsqueda de personas desaparecidos. "El gobierno de México tiene como una prioridad la protección de los derechos humanos de la población y garantiza el ejercicio de todas las libertades, en específico la libertad de expresión, la libertad de tránsito y la libertad de manifestación", anunció en un comunicado.

Agregó que los zapatistas tienen el derecho de desplazarse por el territorio nacional, organizarse y participar en actividades colectivas y expresar libremente sus ideas, opiniones y posicionamientos, como ha ocurrido hasta ahora.

Por la tarde del sábado, Moisés pidió el gobierno de Chiapas suspender el avance de la autopista en Ocosingo, que lleva un avance de 94 kilómetros desde Palenque, porque maquinaria pesada ha entrado a tierras de un predio que los zapatistas recuperaron, es decir, es un antiguo rancho del que se apropiaron hace años.

Así, fijó el 1 de diciembre para que se retire la maquinaria del predio, ya que de no hacerlo, entonces la gira que llevan a cabo, tomaría otro rumbo. "Si quieren que vamos a hacer un desmadre; lo vamos a hacer", amenazó Moisés.