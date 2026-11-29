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En una vivienda de la colonia Santa Lucia, del municipio de Escuinapa, personas armadas asesinaron a balazos a una pareja y lesionaron a una adolescente de nombre Genesis "N", de catorce años de edad, la cual fue auxiliada por paramédicos que la estabilizaron y luego la llevaron a un hospital.

Ataque armado en colonia Santa Lucia

Los nuevos hechos de violencia se desarrollaron por la calle 16 de septiembre, sin que los cuerpos de seguridad y las fuerzas federales que patrullan la zona lograran ubicar a los presuntos responsables del atentado a balazos.

Sobre las identidades de la mujer y el hombre que resultaron muertos y su relación, las autoridades judiciales no dieron mayor información, ya que iniciaron los trabajos para recopilar los datos y evidencias del doble crimen en este municipio sureño.

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Feminicidio en el Malecón de Escuinapa

La nueva muerte violenta de una mujer y un hombre, se registró a solo 24 horas, de que una mujer de nombre Milagros "N", de 36 años de edad fue atacada a balazos por personas que viajaban en una motocicleta cuando instalaba en su hogar, en el Malecón del municipio de Escuinapa, un negocio de birria, la víctima falleció cuando era atendida por personal médico.

El nuevo ataque a una fémina en este municipio se produjo sobre el Malecón, entre las calles Independencia y Severiano Moreno, en donde los agresores le dispararon en varias ocasiones para después huir del lugar, pese a que en esa zona, se tienen patrullajes continuos de autoridades federales y estatales.

Los paramédicos de la Cruz Roja que le brindaron los primeros auxilios a Milagros "N", una vez que la estabilizaron la trasladaron con urgencia al hospital del IMSS-BIENESTAR, donde personal médico intentaron salvarle la vida sin conseguir su objetivo.

El personal de las policías municipal, estatal y del ejército desplegaron un operativo de búsqueda de los presuntos responsables que lograron huir del lugar a bordo de una motocicleta, por lo que la Fiscalía General del Estado inició las primeras investigaciones del nuevo feminicidio en este municipio.