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Gloria Trevi se solidarizó con su colega Alejandra Guzmán y le envió buenos deseos en su recuperación, durante su concierto de ayer sábado en el Auditorio Nacional, el cual forma parte de su gira Celebration, y que logró convocar a 10 mil personas.

Gloria Trevi en concierto Auditorio Nacional

Gloria no se hace las cosas a medias, por eso su entrada en este concierto fue espectacular, porque justo cuando terminó el opening con el tema Gloria, que se ha convertido en su carta de presentación, la Trevi hizo su aparición en el escenario entre humo y montada en una plataforma que la alzó varios metros sobre el escenario, luciendo un glamuroso abrigo blanco, para después dar la bienvenida con Zapatos viejos.

La gente de inmediato se puso de pie, para cantar con su ídolo cada uno de los temas que siguieron, como El último beso, tema con el cual Gloria se puso reflexiva y compartió que vinieron a su cabeza muchas personas que ya no están en este plano.

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"La vida es tan mágica e irrepetible que hay que disfrutarla plenamente, abrazar a los que tenemos porque nos sabemos cuánto tiempo van a estar con nosotros, no se queden con ganas de hacer nada", invitó Gloria a sus 10 mil fans que está noche llenaron el Auditorio Nacional, antes de cantar Un día más de vida.

Cientos de mujeres de todas las edades lucían luminosas coronas en su cabeza, que le daban un aspecto festivo al recinto, dejando en claro que esta noche sería completamente de poder femenino, y Gloria Trevi lo demostró al cantar Con los ojos cerrados, Pruébamelo, Vestida de azúcar, entre otras.

El nombre de Gloria fue constantemente pronunciado por el público, quienes mostraban su cariño a la cantante de esta manera, mientras ella les reconoció su esfuerzo por estar en el concierto, pese al intenso frío que se estaba sintiendo.

"Esta canción va para todas la mamás, yo tengo la bendición de tener a mi mamita pero tengo muchas amigas que ya no la tienen. Desde que yo tuve a mis hijos, a los tres, ya nunca volví a decir, me siento tan sola", expresó emocionada Gloria antes de interpretar Me siento tan sola.

Solidaridad de Gloria Trevi con Alejandra Guzmán

Justo acababa de tener un momento muy animado con sus fans, que le ayudaron a cantar otra canción con el nombre de Gloria, cuando la estrella regia se puso seria y de nueva cuenta reflexiva.

"Hasta ahora entendí porque me llamo así, porque cada concierto es una alabanza a Dios. Anoche me enteré de una noticia muy triste, del problema que tuvo Alejandra Guzmán en el escenario, y he visto comentarios tanto de apoyo, como algunos muy insensibles, pero quiero que ahorita le demos un aplauso fuerte a la Guzmán", dijo Gloria.

Después señaló que en la vida todos tienen pruebas, y que lo sucedido no fue un castigo de Dios, porque él no castiga, pero a veces hay que enfrentar las consecuencias de algunos actos, que Alejandra Guzmán estaba enfrentando una prueba muy fuerte a través de su salud, así que le pedía que no se rinda, para después dedicarle El recuento de los daños.

Luego le dijo a su público que se prepararan porque les tenía una sorpresa más, y mientras ella salía por un momento del escenario, un mariachi entró entonando el Son de la negra.

"Es una mujer jovencita, pero que representa a la música mexicana, y a mí me late aquí en mi corazón que esa muchacha si sigue como hasta ahora, luchando a puño limpio, con el corazón, por ganarse el corazón de ustedes, yo creo se puede convertir en una gran leyenda de la música mexicana", fueron las palabras con las que Gloria Trevi recibió a Majo Aguilar.

Entonces la nieta de Antonio Aguilar salió a escena y le dijo Gloria que el estar con ella era un verdadero sueño, porque es una artista con la cual ella ha conectado y por eso decidió incorporar a su repertorio uno de los temas que ella ha compuesto, Vas a recordarme, así que la cantaron a dueto en compañía del Mariachi.

"Yo quiero que sepan que Majo es una artista completa, porque además de cantar con unos huevotes también es compositora", expresó Gloria, antes de dejarla cantar Cuéntame.

Después de esto ambas se unieron para cantar Hembra mala, un momento en que se divirtieron mucho y al mismo tiempo pusieron a todos a cantar. Al despedir a Majo, Gloria se dio el gusto de interpretar un medley de canciones rancheras, así se pudo escuchar La ley del monte, El ingrato, Porque me haces llorar, tema que cantó a dúo con Juan Gabriel gracias a un vídeo; y terminó con Volver, volver.

La energía se puso en lo más alto, cuando el pop volvió y Gloria Trevi montó toda una puesta en escena con temas como Pompas de jabón, que es todo un himno al ser positivos, para después seguir con una canción de empoderamiento como Cinco minutos, que puso a brincar al público.

"A ver raza ¿cuál fue la primera canción romántica de la Trevi que sonó en la radio?", preguntó la cantante al mismo tiempo que la melodía de Qué voy hacer sin él se comenzó a escuchar.

Cómo ya es costumbre, aunque la Trevi se despidió de sus seguidores después de cantar Dr. Psiquiatra, unos minutos después volvió al escenario para regalarles unos temas más. Vestida con un smoking estilizado y usando un sombrero de copa y un elegante bastón, interpretó un clásico del cantante español Raphael, Cómo yo te amo.

"Que está noche quede en todos los corazones, en todas almas y todas las mentes, que para Dios no existen imposibles. Yo estuve en el hoyo más profundo, en el más oscuro y mucha gente dijo que no me volvería a levantar, y aún mucha gente dices que no debería estar aquí, pero no fui yo, fue Dios quién puso en sus corazones una segunda oportunidad para mí, ¡gracias raza! así que acuérdense, rendirse jamás", entonces cantó Todos me miran, seguido de Dr. Psiquiatra, cerrando de esta forma una noche de fiesta y diversión.