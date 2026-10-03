Lluvia detiene alfombra roja de Premios Ariel en Estudios Churubusco

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 3 (EL UNIVERSAL).- Una tormenta ha detenido la alfombra roja de los Premios Ariel, que se realiza en los Estudios Churubusco.

Premios Ariel 2026 afectados por lluvia en alfombra roja

A una hora de haber comenzado, por la zona de entrevistas ya habían pasado los equipos de las películas "Cocodrilos", "En el camino", "O último azul" y "Las mutaciones", cuando comenzaron a caer las primeras gotas.

Reubicación del talento y ajustes en la ceremonia

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Ante la lluvia y a falta de una hora para la ceremonia, los organizadores optaron por concentrar al talento en una parte del espacio instalado en el edificio central y retirar el tramo que se encontraba en el exterior.

La ceremonia está programada para las 19:00 horas y será transmitida en vivo por TNT y Max.