Lluvia detiene alfombra roja de Premios Ariel en Estudios Churubusco
Una tormenta obligó a cancelar la alfombra roja exterior en los Premios Ariel 2026 en Ciudad de México.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD DE MÉXICO, octubre 3 (EL UNIVERSAL).- Una tormenta ha detenido la alfombra roja de los Premios Ariel, que se realiza en los Estudios Churubusco.
Premios Ariel 2026 afectados por lluvia en alfombra roja
A una hora de haber comenzado, por la zona de entrevistas ya habían pasado los equipos de las películas "Cocodrilos", "En el camino", "O último azul" y "Las mutaciones", cuando comenzaron a caer las primeras gotas.
Reubicación del talento y ajustes en la ceremonia
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Ante la lluvia y a falta de una hora para la ceremonia, los organizadores optaron por concentrar al talento en una parte del espacio instalado en el edificio central y retirar el tramo que se encontraba en el exterior.
La ceremonia está programada para las 19:00 horas y será transmitida en vivo por TNT y Max.
no te pierdas estas noticias
Lluvia detiene alfombra roja de Premios Ariel en Estudios Churubusco
El Universal
Una tormenta obligó a cancelar la alfombra roja exterior en los Premios Ariel 2026 en Ciudad de México.
Dua Lipa se une a Shakira en concierto en Madrid
EFE
La residencia de Shakira en Madrid ha contado con invitados especiales como Dua Lipa y Alejandro Sanz.
Elton John ofrece concierto despedida en Ciudad de México
AP
Más de 60 mil asistentes disfrutaron el concierto en el Estadio Banorte bajo lluvia intensa.