logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Fotogalería

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Lluvia detiene alfombra roja de Premios Ariel en Estudios Churubusco

Una tormenta obligó a cancelar la alfombra roja exterior en los Premios Ariel 2026 en Ciudad de México.

Por El Universal

Octubre 03, 2026 07:49 p.m.
A
Lluvia detiene alfombra roja de Premios Ariel en Estudios Churubusco
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 3 (EL UNIVERSAL).- Una tormenta ha detenido la alfombra roja de los Premios Ariel, que se realiza en los Estudios Churubusco.

      Premios Ariel 2026 afectados por lluvia en alfombra roja

      A una hora de haber comenzado, por la zona de entrevistas ya habían pasado los equipos de las películas "Cocodrilos", "En el camino", "O último azul" y "Las mutaciones", cuando comenzaron a caer las primeras gotas.

      Reubicación del talento y ajustes en la ceremonia

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Ante la lluvia y a falta de una hora para la ceremonia, los organizadores optaron por concentrar al talento en una parte del espacio instalado en el edificio central y retirar el tramo que se encontraba en el exterior.

      La ceremonia está programada para las 19:00 horas y será transmitida en vivo por TNT y Max.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Lluvia detiene alfombra roja de Premios Ariel en Estudios Churubusco
      Lluvia detiene alfombra roja de Premios Ariel en Estudios Churubusco

      Lluvia detiene alfombra roja de Premios Ariel en Estudios Churubusco

      SLP

      El Universal

      Una tormenta obligó a cancelar la alfombra roja exterior en los Premios Ariel 2026 en Ciudad de México.

      Dua Lipa se une a Shakira en concierto en Madrid
      Dua Lipa se une a Shakira en concierto en Madrid

      Dua Lipa se une a Shakira en concierto en Madrid

      SLP

      EFE

      La residencia de Shakira en Madrid ha contado con invitados especiales como Dua Lipa y Alejandro Sanz.

      Elton John ofrece concierto despedida en Ciudad de México
      Elton John ofrece concierto despedida en Ciudad de México

      Elton John ofrece concierto despedida en Ciudad de México

      SLP

      AP

      Más de 60 mil asistentes disfrutaron el concierto en el Estadio Banorte bajo lluvia intensa.

      Ceremonia del Ariel regresa a Estudios Churubusco
      Ceremonia del Ariel regresa a Estudios Churubusco

      Ceremonia del Ariel regresa a Estudios Churubusco

      SLP

      AP

      La 68a entrega del Premio Ariel destaca a las películas más nominadas y regresa a la capital.