Hirving Lozano queda fuera de selección mexicana por lesión

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 3 (EL UNIVERSAL).- A unas horas de que empiece el Clásico de la CONCACAF entre México y Estados Unidos, la selección tricolor anunció la baja de Hirving "Chucky" Lozano por molestias físicas, motivo por el cual no estará presente contra Estados Unidos ni en el último amistoso contra Chile.

Detalles confirmados

A través de un comunicado publicado en redes sociales, la Selección Mexicana informó que el "Chucky" abandonará la concentración tricolor para irse a atender por los médicos de su equipo, Los Ángeles Galaxy.

"La Dirección Deportiva de la Selección Nacional de México informa que, durante el entrenamiento del día de ayer, el jugador Hirving Lozano sintió una molestia en el tercio distal de los isquiotibiales izquierdos", se lee en el primer párrafo del comunicado.

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Impacto en la comunidad

Así mismo, mencionan que este mismo sábado, el canterano del Pachuca se realizó una resonancia magnética, "la cual confirmó una lesión miotendinosa del bíceps femoral izquierdo".

Por este motivo, el "Chucky" regresará este domingo a Los Ángeles, ciudad donde los dirigidos por Rafa Márquez tendrán su último partido amistoso en esta fecha FIFA.

Este es un duro golpe para Lozano, que había recibido una oportunidad de oro por parte de Rafa Márquez para regresar a vestir la camiseta de la selección nacional después de varios meses de ausencia.

De hecho, estaba contemplado para ser titular contra Estados Unidos esta noche. Ahora, su lugar seguramente lo tomará el atacante de Chivas, Hugo Camberos.