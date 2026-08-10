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Ximena Herrera, la segunda eliminada de 'La casa de los famosos'

El público decidió la salida de Ximena Herrera en una noche marcada por tensiones y nominaciones.

Por El Universal

Agosto 10, 2026 09:37 a.m.
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Ximena Herrera, la segunda eliminada de La casa de los famosos
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      La historia dentro de La casa de los famosos México continúa dando giros inesperados, como sucedió esta noche con la segunda eliminación de la temporada.

      Tensiones y posicionamientos durante la gala

      Este domingo, el público, a través de sus votos, decidió cuál de los cuatro nominados se quedaría en el camino de ganar los cuatro millones de pesos.

      Uno de los momentos más tensos de la gala fue, sin duda, el de los posicionamientos, donde las rencillas y diferencias que se desataron a lo largo de la semana cobraron protagonismo.

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      Resultado de la eliminación y salida de Ximena Herrera

      Posteriormente la jefa llamó a Masad, Ximena, Ernesto y Memo Schutz a la sala de eliminados para darles a conocer su suerte.

      Tras una intensa noche, fue Ximena Herrera quien abandonó el juego.

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