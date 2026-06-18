Luis Miguel, hospitalizado; se recupera de intervención cardíaca
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Luis Miguel se encuentra hospitalizado en Nueva York tras someterse a una intervención quirúrgica, de acuerdo con la revista española "Semana", el cantante de 56 años tuvo, hace unos días una delicada operación del corazón de la que se recupera satisfactoriamente. Hace unas semanas en México circularon versiones de que el intérprete de "La chica del bikini azul" estaría hospitalizado, sin embargo, fuentes cercanas al cantante desmintieron esta información.
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