Luisito Comunica responde a Eduardo Feinmann tras polémica

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En días recientes el periodista argentino Eduardo Feinmann protagonizó una polémica internacional tras emitir un discurso de odio hacia el pueblo mexicano en un programa televisivo, el cual posteriormente se volvió viral en plataformas digitales.

Feinmann declaró y reiteró en múltiples ocasiones "detestar" a los ciudadanos del país durante una charla sobre los partidos y los ganadores de octavos de final en el Mundial 2026. "Detesto a los mexicanos. Los detesto con mi alma. Detestables esos tipos, son detestables. La envidia que los mexicanos le tienen a los argentinos...no solamente en el fútbol, en todo. Quieren ser como nosotros y no les da", afirmó el periodista.

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Tras la polémica, que provocó una ola de críticas al comunicador y reacciones, no solo entre usuarios de la República, sino a nivel internacional, Feinmann emitió una disculpa pública en otro programa, en la cual mencionó que su mensaje había sido malinterpretado, que únicamente habían sido comentarios de fútbol originados de la "pasión deportiva" y que no era un mensaje xenófobo ni de odio o desprecio al pueblo mexicano.El creador de contenido y empresario Luisito Comunica compartió a través de sus redes sociales su opinión a la polémica generada por los comentarios de Feinmann.El mexicano arremetió contra el periodista en una historia de Instagram, en la que escribió: "Un abrazo a todos mis capos de Argentina. Los quiero mucho. Este imb***l ignorante (que ni su nombre voy a Googlear) no representa a la hermosa y bella Argentina".El también actor respondió a sus seguidores, quienes habían estado pidiendo su punto de vista sobre el discurso xenófobo del argentino diciendo: "¿Qué voy a opinar? Claramente que es un id**ta. La verdad no tengo ni idea de quién sea, pero por los segundos que vi de él, puedo decir que es una persona sumamente ignorante...que no ha viajado ni un poquito y que no ha expandido su mente".Luisito Comunica lamentó que este tipo de situaciones generen odio y racismo colectivo hacia el pueblo argentino, cuando los comentarios de Feinmann no representan las ideas de todos los ciudadanos del país andino.Finalizó su respuesta diciendo "A esa persona que ni sé cómo se llama sólo le diré: eres un...ignorante...abre un p*to libro, o sea, ve más allá de tu c*lo, eres un ignorante...asqueroso".La opinión del creador de contenido ha sido aplaudida por miles de usuarios, quienes agradecen que no descalifique al pueblo argentino y recalcan que aunque los mensajes de odio no deben ser difundidos ni reproducidos, es importante esclarecer por qué los comentarios del periodista fueron inapropiados.