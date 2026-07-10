UASLP acata sentencia del Tribunal Laboral del Estado

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La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) informó que se encuentra en proceso de cumplir la sentencia emitida por el Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado dentro del expediente 2021/2023, en apego a los términos y plazos establecidos por la autoridad jurisdiccional.

Mediante un comunicado, la institución señaló que no hará comentarios sobre el contenido específico de la resolución ni de las acciones derivadas del expediente, al tratarse de un procedimiento judicial y con el propósito de salvaguardar los derechos de las personas involucradas.

La UASLP precisó que el litigio tuvo su origen en 2023, por lo que las actuaciones iniciales y la estrategia jurídica fueron emprendidas por las autoridades universitarias que se encontraban en funciones durante ese periodo.

No obstante, la administración universitaria aseguró que asumió la responsabilidad institucional de dar continuidad al asunto y atender el cumplimiento de la sentencia conforme al marco legal vigente, independientemente del momento en que se originó el conflicto.

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La casa de estudios reiteró su compromiso con el respeto al Estado de Derecho, el cumplimiento de las resoluciones emitidas por las autoridades competentes y el fortalecimiento de una cultura institucional basada en la legalidad, el respeto a la dignidad de las personas y la mejora continua de sus procesos.

Este no es el primer litigio laboral que enfrenta la UASLP en los últimos años. En enero de 2025, el Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado resolvió a favor de un exabogado general de la institución y ordenó la restitución de su pensión por jubilación, así como el pago de una indemnización cercana a 1.4 millones de pesos.

Más recientemente, el 9 de julio de 2026 trascendió otra resolución judicial en la que se ordenó a la Universidad cumplir diversas medidas de reparación en un caso de presunto hostigamiento laboral, aunque la institución no ha emitido posicionamientos sobre el fondo de esos asuntos.