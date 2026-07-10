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Jesús Gallardo recibe ovación en vuelo comercial

El lateral izquierdo del Toluca fue reconocido por la tripulación y pasajeros tras la eliminación de México en el Mundial.

Por El Universal

Julio 10, 2026 01:17 p.m.
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Jesús Gallardo recibe ovación en vuelo comercial
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      La Selección Mexicana no obtuvo el resultado que deseaba en los octavos de final de la Copa del Mundo de Nortemérica 2026.


      El Tricolor perdió (2-3) con Inglaterra sobre la cancha del estadio Ciudad de México, lo que provocó su eliminación del Mundial antes de lo esperado.

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      El equipo de Javier Aguirre había provocado mucha ilusión con la actuación que había ofrecido en sus partidos previos, donde consiguió cuatro victorias (Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa y Ecuador) y no recibió ni una sola anotación.
      Por tal motivo, la afición mexicana soñaba con que esta ocasión se pudiera clasificar a los cuartos de final luego de 40 años.
      Sin embargo, el Tri volvió a quedarse a la orilla y sumó su novena Copa del Mundo de manera consecutiva en la que no puede instalarse como una de las ocho mejores selecciones.
      Incluso, en la edición pasada (Qatar 2022) ni siquiera fue capaz de superar la fase de grupos.
      A pesar de que México fracasó en su propio Mundial, los seguidores tricolores quedaron satisfechos con lo que el Vasco y sus dirigidos hicieron en Norteamérica 2026.
      Como prueba, lo que vivió Jesús Gallardo durante un vuelo comercial en que el que viajaba con destino a Tabasco, el estado donde nació hace casi 32 años.
      El lateral izquierdo del Toluca recibió un emotivo reconocimiento por parte de la tripulación de la aerolínea en la que se trasladaba.
      "Celebramos su participación y nos llena de orgullo compartir este vuelo con él. Gracias por llevar el nombre de México tan alto y por dejarlo todo en la cancha. Que vengan muchos más éxito", compartió por el altavoz una sobrecargo.
      Por su parte, la afición tricolor no se quedó atrá le dedicó una porra al futbolista de la Selección Mexicana luego de su participación en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.
      "Chiquitibum a la bim bom ba, chiquitibum a la bim bom ba, a la bio a la bao a la bim bom bam, Gallardo, Gallardo, ra ra ra", gritaron con entusiasmo las con entusiasmo que viajaban con Jesús Gallardo.

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