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Río Santiago requiere mantenimiento de Seduvop: EGC

Con las lluvias de ayer, hasta 12 vehículos quedaron varados

Por Rolando Morales

Julio 10, 2026 12:50 p.m.
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Río Santiago requiere mantenimiento de Seduvop: EGC
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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, señaló que el Río Santiago requiere labores de mantenimiento por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), intervención que, aseguró, aún no se ha concretado.

      El edil explicó que, durante las recientes lluvias, prácticamente todas las vialidades afectadas pudieron ser atendidas, excepto el Río Santiago, donde consideró que hace falta mantenimiento a lo largo de la vía.

      Indicó que el municipio ha buscado coordinar estos trabajos con la Seduvop debido a que se trata de un espacio bajo su responsabilidad, aunque hasta el momento tampoco se ha logrado intervenir el Río Españita.

      "A los potosinos no les interesa saber de quién es la responsabilidad, lo que les interesa es que se arregle", expresó Galindo Ceballos, al afirmar que realizara las gestiones necesarias para que ambas vialidades reciban el mantenimiento correspondiente.

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      Respecto a los vehículos que quedaron varados en el Río Santiago, el alcalde sostuvo que el problema no obedeció al desfogue de la presa San José, el cual, dijo, se suspendió cuatro días antes, sino a la capacidad del sistema de drenaje para desalojar el agua acumulada.

      Añadió que muchos automovilistas intentan cruzar porque consideran que la lluvia no fue intensa, pese a que las precipitaciones suelen concentrarse en zonas específicas.

      Galindo Ceballos informó que entre ocho y 12 vehículos quedaron atorados durante la contingencia y recibieron apoyo de las autoridades municipales.

      Asimismo, exhortó a la población a respetar los cierres viales y atender las indicaciones de Tránsito, ya que el Ayuntamiento difunde de manera permanente las vialidades restringidas y mantiene presencia policial para evitar que los conductores ingresen a zonas de riesgo.

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