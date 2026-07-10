Anne Hathaway presume su embarazo en la alfombra roja

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Anne Hathaway luce radiante con su embarazo, la actriz de 43 años, que apenas hace unas semanas reveló que estaba esperando su tercer hijo, ha lucido su estado de gravidez en las alfombras rojas de la película "La Odisea" de Christopher Nolan.

La actriz estadounidense sorprendió a sus seguidores al anunciar que está embarazada de su tercer hijo junto a su esposo, el productor y diseñador de joyas Adam Shulman, con quien mantiene una de las relaciones más discretas de Hollywood desde hace más de una década.

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La actriz dio a conocer la noticia a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde aparece caminando con un vestido blanco holgado antes de mostrar su vientre al ritmo de la canción "Baby I'm Yours", de Barbara Lewis. Como único mensaje escribió: "x Baby, I'm yours x".Este será el tercer hijo de la pareja, que contrajo matrimonio en 2012 tras varios años de noviazgo. Ambos ya son padres de Jonathan, nacido en 2016, y Jack, quien llegó al mundo en 2019. Hathaway ha hablado en distintas ocasiones sobre las dificultades que enfrentó para convertirse en madre y, durante su segundo embarazo, compartió que el proceso no fue sencillo, envió un mensaje de apoyo a las personas que viven problemas de fertilidad o atraviesan tratamientos para concebir.La ganadora del Oscar ha procurado mantener a sus hijos alejados de la vida pública y rara vez comparte detalles de su vida familiar, una decisión que también ha tomado junto a Shulman para proteger su privacidad.La protagonista de "El diablo viste de Prada 2", junto a Meryl Streep, forma parte de "La Odisea", una de las películas más esperadas del año, ha traído una catarata de reediciones y otras publicaciones relacionadas con la epopeya de Homero, "el gran libro de aventuras del mundo occidental".La película de Nolan es una superproducción con un reparto lleno de estrellas como Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattison, Zendaya o Charlize Theron.Anne Hathaway es Penélope, la esposa de Odiseo; Zendaya es la diosa Atenea; Charlize Theron es la ninfa Calipso; y Lupita Nyong'o es Helena, y su hermana gemela.Durante las diversas presentaciones del filme, Anne Hathaway ha lucido sonriente su avanzado embarazo, cuyas fotos han llenado de ternura a los cibernautas.