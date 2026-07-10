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Gilberto Mora destaca en venta de cobijas

Tras el Mundial 2026, la popularidad de Gilberto Mora se refleja en productos como cobijas y edredones.

Por El Universal

Julio 10, 2026 12:57 p.m.
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Gilberto Mora destaca en venta de cobijas
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      Con solo 17 años, Gilberto Mora fue uno de los jugadores de la Selección Mexicana de Futbol que más destacó en su paso por el Mundial de Futbol FIFA 2026.


      El joven mediocampista del club Xolos de Tijuana fue considerado como la gran revelación del Tricolor por su técnica y habilidad, además de ser el jugador más joven de toda la justa mundialista.

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      Sin embargo, tras el fin de la participación de México, la figura de "Morita" aún sigue destacando, pero ya no en la cancha, sino en mercados y locales de venta de cobijas, toallas y edredones, quienes venden por 200 pesos cobijas con su imagen.
      En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL por las calles del Centro Histórico de la CDMX encontró que las cobijas con las fotografías de los jugadores del "Tri" gozan de gran demanda, pero quien es el más popular es "Morita".
      "Las (cobijas) de 'Morita' son las que más se venden. La gente la pide más", declaró una vendedora de una tienda sobre la avenida Pino Suárez, cerca del Zócalo capitalino.
      En su pequeño local, hay diversas imágenes editadas del futbolista, pero la que más se vende es la cobija con el diseño de su estampa del álbum del Mundial.
      La vendedora indicó que también venden cobijas con las fotografías de otros integrantes de la Selección Mexicana, como los delanteros Raúl Jiménez, y Julián Quiñones; así como de los porteros Guillermo Ochoa y Raúl "Tala" Rangel, pero quien más destaca, reiteró, con las de "Morita".

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