INAH recupera Museo de la Grandeza Teotihuacana tras 20 años

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Después de 20 años de haber estado cerrado, en junio pasado abrió el Museo de la Grandeza Teotihuacana, como parte de la recuperación de museos en la zona arqueológica de Teotihuacán.

Joel Omar Vázquez Herrera, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), destacó una inversión de 7 millones de pesos, sobre todo para contar con una museografía "que de alguna manera pueda imaginar los taludes, y por supuesto las serpientes emplumadas".

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Explicó que el 80% de la colección exhibida son piezas arqueológicas inéditas: "Es decir, nunca antes habían mostrado"."Al día de hoy tenemos ya alrededor de 25 mil 15 visitas, desde la apertura el 9 de junio. Tenemos una visita muy importante y ha sido un museo muy visitado, y muy reconocido por la visita nacional e internacional", dijo al destacar exposiciones como una pelota de hule de 3 mil 500 años de antigüedad.Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, destacó la creación del Taller Original, un espacio para capacitar y acompañar a personas artesanas en materia textil.