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MADONNA PRESENTÓ ´CONFESSIONS II´

Por EFE

Junio 09, 2026 03:00 a.m.
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MADONNA PRESENTÓ ´CONFESSIONS II´
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      Entre celebridades y reivindicando la pista de baile como un espacio de libertad, Madonna presentó este lunes ´Confessions II: The Film´, un cortometraje de 13 minutos que anticipa parte del repertorio de su próximo álbum.

      "Aquí afuera, en la pista de baile, me siento tan libre", dice Madonna al inicio del video que hoy llegó a la plataforma de YouTube tras haber tenido su ´premier´ en el Festival de Tribeca en Nueva York, el viernes.

      El proyecto dirigido por el dueto de directores conocidos como TORSO, formado por David Toro y Solomon Chase, surgió de las ganas de la cantante de elevar artísticamente el trabajo visual de su esperado álbum ´Confessions II´. "Un video sonaba barato", dijo la Reina del Pop durante el estreno, según información de Billboard.

      La película se centra en los primeros seis temas del que se convertirá en su decimoquinto álbum de estudio que será lanzado el próximo 3 de julio.

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      La producción cuenta con colaboraciones con Sabrina Carpenter y Feid, dos de los artistas que acompañan a la cantante en esta fantasía visual y sensual capturada por TORSO.

      El cortometraje ha dado de que hablar principalmente por la aparición de diversas celebridades de alto rango. 

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