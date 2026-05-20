Acusada de disparar contra casa de Rihanna a evaluación mental

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- El caso de la

de presuntamente atacar la residencia de

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dio un nuevo giro luego de que unaordenara unapara, de 35 años y originaria de Florida, con el fin de determinar si es apta para enfrentar juicio.Durante una reunión privada celebrada el martes 19 de mayo, unexpresó dudas sobre lade Ortiz, quien se declaró inocente de disparar contra la propiedad mientrasy sus hijos se encontraban dentro de la vivienda.De acuerdo con reportes de AP, el caso fue transferido temporalmente a unenen Hollywood. La defensa señaló que la medida busca garantizar los derechos de Ortiz y asegurar que pueda colaborar de manera racional en su propia defensa.En caso de serpara enfrentar juicio, Ortiz podría permanecer internada de manera indefinida en unhasta que esté en condiciones de responder por los cargos de intento de asesinato y otros delitos relacionados.La mujer permanece actualmentecon una fianza cercana a los dos millones de dólares y podría enfrentarsi es declarada culpable.Las autoridades señalaron además que Ortiz no contaba con antecedentes penales y que trabajó durante más de una década comocertificada. Suestá programada para el 2 de junio.La cantante relató en documentos judiciales que vivióal darse cuenta de que estaban disparando contra su residencia. Según su testimonio, despertó de inmediato ay lo empujó al suelo mientras le gritaba: "¡Nos están disparando!".El incidente ocurrió el pasado, cuando una sospechosa llegó a la propiedad de la artista, ubicada en el exclusivo vecindario de Beverly Crest, en Los Ángeles, y disparó al menos 12 veces contra la vivienda.De acuerdo con documentos citados porse encontraba descansando junto al rapero dentro de unaestacionada en la residencia cuando comenzaron los disparos. La artista aseguró haber escuchado fuertes impactos contra el metal y, una vez que el ruido se detuvo, descubrióen el parabrisas del vehículo.La cantante despertó ay ambos corrieron hacia el interior de la casa para verificar que sus, de 3 años, 2 años y cinco meses, estuvieran a salvo. En la propiedad también se encontraban la madre dey dos empleados de la familia.Horas más tarde,fuecerca de la residencia tras abandonar la zona. Durante el arresto, las autoridades encontraron uny dos cargadores con capacidad para 30 cartuchos.