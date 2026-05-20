¿Quién es Omar Chávez? El hijo de Chávez que fue arrestado

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- El nombre de

, ícono del deporte mexicano y figura histórica del boxeo mundial, volvió a acaparar la conversación en redes sociales en las últimas horas, luego de que se informara sobre la

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de su hijo,, enEl pugilista, conocido como "Businessman", fuepor autoridades locales y posteriormente trasladado al, donde permanecerá mientras se define su situación jurídica.El hermano menor deJr., quien al igual que su padre incursionó en el boxeo profesional, ha tenido unapor altibajos que le han impedido consolidarse en la. A continuación, te presentamos algunos de los aspectos más relevantes de su trayectoria dentro del ring.¿Quién esEl boxeador mexicano nació el 4 de enero de 1990 en. Su incursión en el pugilismo comenzó a muy temprana edad, al debutar como profesional en, cuando apenas tenía 16 años, cargando desde el inicio con el peso de las comparaciones con su padre y el legado que lo convirtió en una de las máximas figuras del boxeo mundial.Bajo esa etiqueta de promesa,ha disputado combates en las divisiones, acumulando, varios de ellos por la vía del. Entre sus peleas más recordadas por la afición destacan sus enfrentamientos anteen, ambos con victoria para su rival.A lo largo de su carrera también se midió en tres ocasiones ante Ramón "Inocente" Álvarez, hermano de Saúl "Canelo" Álvarez, con saldo adverso deLa más reciente presentación profesional de Omar "El Terremoto" Chávez tuvo lugar elen lade San Luis Potosí, donde se impuso portécnico en el segundo asalto a José Miguel Torres.