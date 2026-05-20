Phil Collins reaparece en muletas tras hablar de su deterioro físico

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- Tras años marcados por complicaciones físicas y su retiro de los escenarios,

durante un evento celebrado en Londres.

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El músico asistió junto a su expareja,, a la celebración por el 50 aniversario de la organización benéfica impulsada por el rey Carlos III,, realizada en el Palacio de Buckingham.Tavelman compartió en redes sociales una fotografía junto al cantante, donde ambos aparecen sonrientes durante el festejo. En la imagen, Collins luce un, camisa blanca y corbata roja, además de apoyarse en dos muletas. La expareja también coincidió cony su esposa, Penny Lancaster."Ayer fue una tarde verdaderamente memorable. A pesar de los aguaceros, @officialphilcollins y yo nos sentimos muyde estar ahí y compartir unos momentos privados con el", escribió Tavelman.Además, aseguró que el monarca se mostró feliz de reencontrarse con Collins, quien hace 40 años se convirtió en uno de losde la organización.La exesposa del cantante también reveló que ambos trabajan actualmente en unapara, en la que donarán artículos del archivo personal del artista. Asimismo, Collins diseñó una camisa que será vendida para recaudar fondos para la misma causa.En 2007, el intérprete de "In the Air Tonight" sufrió unaque derivó en daños nerviosos. Tras una operación de espalda desarrolló el llamado, condición que comprometió su movilidad y que posteriormente se agravó con fracturas yEn enero de este año, durante una entrevista para el podcast "" de la BBC, el músico habló sobre otras complicaciones que ha enfrentado."Todo lo que podía salir mal, salió mal", confesó.Collins reveló que se sometió ade rodilla y que actualmente solo puedeo soporte. También contó que contrajo Covid mientras permanecía hospitalizado y que también llegó presentarEl cantante reconoció además que el consumo de alcohol influyó en el deterioro de sus riñones."No era de los que se quedaban despiertos bebiendo toda la noche; bebía durante el día, pero supongo que me excedía. Nunca me emborrachaba, aunque me caí un par de veces. Fue una de esas cosas que terminaron pasándome factura", explicó.El ganador del Grammy también padecey aseguró que cuenta con atención de una enfermera permanentemente.Collins alcanzódurante las décadas de los ochenta y noventa, años en los que consolidó una exitosa carrera como solista.y el cantante son padres de, protagonista de "". El músico tuvo además otros dos matrimonios y es padre de