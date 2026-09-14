Rafa Mercadante se disculpa con Manelyk en La Granja VIP

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- Rafa Mercadante se disculpó con Manelyk González y sus compañeros de "La granja VIP", luego de que se expresara desafortunadamente de la joven, al afirmar que, cuando participaba en otro tipo de realities, "Mane" se involucraba con varios hombres y, aunque ella escuchó al conductor, fue directa al expresar que no se fía de que su arrepentimiento sea auténtico.

Video polémico y reacciones en La Granja VIP

El conductor fue sorprendido durante el primer domingo de eliminación, cuando mostraron frente a él y Manelyk, un videoclip de una charla que sostuvo con Kevyn Contreras, "Bicolor", en el que, molesto, negaba tener algún tipo de pretensión para con la joven, argumentando que no es la clase de mujer por la que se siente atraído.

Al expresarse, Mercadante no sólo aseveró que González estaba intervenida por las cirugías plásticas, sino que dijo que tenía un concepto de la joven, luego de la participación que tuvo en otros realities, años atrás, como es el caso de "Acapulco Shore".

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Esto dijo:

"Sí a mí, lo que más me cag*n son las nalgas falsas, soy el más feliz, tengo una mujerota con letras de oro, wey, como para andar buscando una influencer que se la ha pasado vendiendo su cuerpo para ser famosa".

Al escuchar las expresiones de Mercadante, Manelyk mostró molestia y, firme, se defendió, pidiendo respeto hacia su persona.

"Tengo una pregunta, ¿en qué te basas?, ¿tuviste algo conmigo?, ¿te vendí mi cuerpo?, ¿vendo mi cuerpo?, es es muy grave, eso es ser una prostituta, ¿tener relaciones sexuales me hace una mala mujer?, yo tuve un novio, que fue mi novio todas las temporadas, primero infórmate y, si me c*gí a cien, eso es cosa que a ti te vale madres".

Disculpas públicas y respuesta de Manelyk

Esta mañana, mientras las y los granjeros se encontraban desayunando, Rafa pidió la palabra para pedir disculpas, tanto a Manelyk, como al resto de participantes, asegurando que, si habló de la forma en que lo hizo, fue por la molestia que lo albergaba en esos instantes.

"Lamento mucho que ayer haya salido un video, yo no voy a terapia, le hablo a mi compadre o le hablo a mi amigo, hablé desde la frustración, desde la ira y desde el enojo, sé que no se puede hablar así, lamentó mucho lo de ayer, ese video fue el día en que tuvimos la sesión en la que me sentí atacado y estaba yo muy frustrado, me encontraba yo muy tocado, lamentó mucho lo que yo dije, de corazón te pido mil disculpas, nadie somos perfectos, cuando hablamos de la ira, emitimos juicios que no debemos hacer así que, enfrente de todos, te pido disculpas".

Mane, quien escuchaba atentas, dijo aceptar las disculpas, lo que no significaba que creyera en ellas.

"La verdad, no creo que sean sinceras tus disculpas porque ayer estabas cagad* de la risa, y te estabas burlando de todos, de todo lo que había pasado, siento que es más presión por estar aquí, porque los niños te dijeron que estaba mal, no siento tus disculpas reales porque, si no, lo hubieras hecho en ese momento o, lo hubieras hecho ayer, pero bueno, gracias por hablar y quedar bien enfrente de todos".