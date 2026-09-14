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Poncho de Nigris pide que Patrulla Espiritual vaya por Gala Montes

Gala Montes respondió a las declaraciones de Poncho de Nigris con un mensaje agresivo.

Por El Universal

Septiembre 14, 2026 03:17 p.m.
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Poncho de Nigris pide que Patrulla Espiritual vaya por Gala Montes
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- Luego de que Poncho de Nigris cuestionara el regreso de Gala Montes a "La Casa de los Famosos México 4", el conductor expresó su preocupación por la situación que, desde su perspectiva, estaría viviendo la actriz. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas para Gala, quien retomó sus palabras y cuestionó por qué ahora se preocupaba por ella.

      Poncho de Nigris pide ayuda para Gala Montes

      Ante ello, el conductor recurrió a su cuenta de X, antes Twitter, para contarle a sus seguidores que Montes le había enviado un mensaje que calificó como "muy agresivo", sin embargo aseguró que su intención no era entrar en conflicto con ella, sino tratar de ayudarla, pues consideró que "está sola", y que podría llegar a tocar fondo.

      Asimismo, expresó que la actriz debería ser anexada "antes que pase algún accidente", por lo que aseguró que, aunque ella no solicite ayuda, consideró que deberían intervenir para llevarla a recibir atención.

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      "De corazón aunque no pida ayuda la tiene que recoger la patrulla espiritual", señaló.

      Comportamiento y riesgos señalados por Poncho de Nigris

      Posteriormente, en un segundo post, aseguró que no volverá a involucrarse en problemas que no son suyos. Sin embargo, explicó que en este caso decidió pronunciarse porque sintió que se puede hacer daño. Por ello, recalcó que le ofrece su ayuda y que su intención es sumar.

      También habló sobre el comportamiento que la actriz ha tenido, y aseguró que, desde su percepción, "no es Gala la que habla", sino otra "persona que está intoxicada".

      "Hay que ayudarla a salir de este hoyo. Las vegas no es un buen lugar, hay mucha droga", expresó.

      Aunado a ello, agregó que aunque Montes ha dicho que únicamente fuma marihuana, esta sustancia no puede provocar el comportamiento que, según él, ha mostrado.

      "Cuidado con el fentanilo y demás sustancias, la mariguana no te pone así a esos niveles", escribió.

      Por último, insistió en que quienes están cerca de la actriz deberían ayudarla a entender que, desde su perspectiva, ser anexada podría permitirle descansar su mente.

      "Duele verla así, siempre la apoye y es por empatía a una chava que anda sola sin rumbo", finalizó.

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