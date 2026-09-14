Bettina Trump admite que oligarca ruso pagó celebración de su boda

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Lunes, 14 de septiembre de 2026 13:15 | Internacional | EU-TRUMP

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- Bettina Anderson, esposa de Donald Trump Jr, reaccionó a la polémica que se desató cuando un medio estadounidense reveló que el oligarca ruso Umar Kremlev ayudó a financiar la boda, en mayo pasado.

"ProPublica", un medio independiente y sin ánimo de lucro, informó que Kremlev, una figura cercana al presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que Kremlev pagó alrededor de 100 mil dólares para alquilar una isla privada en Bahamas donde se llevó a cabo la recepción y pernoctaron los invitados y 70 mil dólares para un espectáculo de fuegos artificiales.

Bettina Trump aclara detalles sobre la boda y financiamiento

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Ante la polémica, Bettina publicó una declaración en su Instagram para "dar claridad".

"Don y yo nos casamos en una ceremonia privada el viernes, rodeados únicamente de nuestra familia. Fue un momento íntimo, profundamente personal y uno de los días más hermosos de nuestras vidas", apuntó.

"El fin de semana siguiente, en realidad, lo habíamos planeado con mucha anticipación como un fin de semana divertido con amigos. Nunca fue nuestra intención que fuera el fin de semana de nuestra boda. Cuando cambiaron nuestros planes originales para la boda, simplemente decidimos casarnos antes y llegamos a ese fin de semana ya planeado como recién casados", detalló.

Es ahí donde entra la participación de Kremlev.

"Nuestro querido amigo Umar, muy generosamente, organizó dos noches increíbles de celebración para nosotros DESPUÉS de nuestra boda. Fue un regalo de boda extraordinariamente generoso de parte de un amigo, y algo por lo que estuvimos y seguimos estando increíblemente agradecidos".

Bettina Trump lamentó que "algo tan personal y feliz pueda ser reinterpretado como algo político o siniestro simplemente por quién es alguien o de dónde viene. La amistad no requiere un motivo político. La generosidad no viene automáticamente acompañada de una agenda oculta. Y a veces, un regalo de boda es simplemente un regalo de boda".

La esposa del hijo del primogénito del presidente Donald Trump aseguró que "nunca nos avergonzaremos ni nos disculparemos por estar agradecidos" con los amigos. Subrayó que detrás de la celebración "no hay conspiración, no hay misterio. Solo una boda familiar privada, un fin de semana maravilloso con amigos y una fiesta increíble".

Financiamiento y detalles de la celebración en Bahamas

Umar Kremlev, un empresario ruso estrechamente ligado al Kremlin, ayudó a financiar la boda de Donald Trump Jr. con Bettina Anderson a principios de este año, informó este lunes "ProPublica", que citó registros financieros y tres fuentes familiarizadas con el asunto.

Los pagos incluyeron alrededor de 100 mil dólares para alquilar una isla privada en las Bahamas donde se llevó a cabo la recepción y pernoctaron los invitados y 70 mil dólares para un espectáculo de fuegos artificiales en el primero de los tres días que duró la boda del hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según el informe.

Los fondos se pagaron a través de IB Challenger, una empresa con sede en Dubái que Kremlev utiliza para gestionar las operaciones de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), que él mismo dirige, después de trasladar los fondos desde Suiza tras la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, indicó el medio estadounidense.

La IBA dijo a "ProPublica" que no incurrió, por sí misma, en ningún gasto relacionado con la boda, aunque se negó a comentar sobre los pagos de IB Challenger.

En la boda de Trump Jr. con la socialité Anderson hubo unos 50 invitados, incluyendo a Ivanka Trump y su esposo, Jared Kushner; Eric Trump, Tiffany Trump y el esposo de esta, Michael Boulos. El presidente Donald Trump no asistió al evento.