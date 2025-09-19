MUERE BRAD EVERETT YOUNG

El actor y fotógrafo de celebrities Brad Everett Young murió a los 46 años tras sufrir un accidente automovilístico, el cual ocurrió el domingo 14 de septiembre cuando Young iba conduciendo por una autopista a las afueras de Los Ángeles y otro vehículo que circulaba en dirección contraria chocó con él. Paul Christensen, el publicista de la estrella confirmó la noticia: “La pasión de Brad por las artes y las personas que la respaldaban era inigualable. Vivió su misión de mantener con vida la creatividad, y su legado continuará a través de Dream Loud Official”.

Se sabe que Young murió en el acto; es recordado por su presencia habitual en las alfombras rojas, donde fotografiaba a estrellas de Hollywood, para medios como THR, Variety, Vogue o Vanity Fair. Utilizó sus plataformas para impulsar causas sociales y artísticas, además de su trabajo multidisciplinario en cine y fotografía.