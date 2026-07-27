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Mariana Ochoa entra a La Casa de los Famosos México

La exintegrante de OV7 aseguró que llega para divertirse, evitar los conflictos y competir por el triunfo

Por El Universal

Julio 27, 2026 08:59 a.m.
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Mariana Ochoa entra a La Casa de los Famosos México
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      Ya formó parte de una de las agrupaciones más importantes del pop en México, ya protagonizó novelas y ahora se suma a la cuarta temporada de "La casa de los famosos México". Mariana Ochoa fue revelada como la última habitante del reality.

      La cantante sorprendió al aparecer en la gala de inicio, luego de que Galilea la presentara como la tercera sorpresa de la noche.

      Enfundada en un impresionante vestido rosa y cantando "Vuela más alto", uno de sus grandes éxitos con OV7, la también conductora se hizo presente.

      Ochoa confesó que no era la primera vez que recibía la invitación para sumarse al famoso reality; sin embargo, por una u otra razón no se había animado a entrar.

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      Durante su video de presentación, la cantante aseguró que viene dispuesta a reconectar con sus fans y que las nuevas y viejas generaciones la conozcan, tal cual es:

      "Quiero que me conozcan tal cual soy, cuando me despierto, cuando estoy triste en todas mis facetas, porque no tengo nada que esconder".

      Asimismo, dijo no estar dispuesta a entrar en chismes ni conflictos, pues no le interesa crear polémica durante su participación.

      "Simplemente vengo a divertirme, así que en los pleitos y conflictos de la casa... no me van a encontrar".

      Eso no quiere decir que vaya a dejarse, simplemente que actuará de una manera mucho más inteligente para poder llegar hasta la final.

      "Si me ven calladita no se confíen. Yo observo, analizo y luego actúo, porque vengo a ganar", finalizó.

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