Arrollan y matan a mujer de 71 años; responsable huyó

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CIUDAD VALLES. Una mujer de 71 años de edad perdió la vida la noche del domingo luego de ser atropellada por un vehículo cuyo conductor escapó del lugar, en calles de la colonia Lázaro Cárdenas.

El accidente ocurrió sobre la calle Soto y Gama, entre Panamá y Oro, cerca de la rampa de taxis del sector. La víctima fue identificada como Efigenia "N", vecina de esa misma colonia.

De acuerdo con la información recabada, la mujer había salido de su domicilio con dirección a una tienda cercana cuando fue embestida por un vehículo de color negro. Tras el impacto, el conductor no se detuvo para auxiliarla y continuó su marcha.

La víctima quedó tendida sobre una banqueta a desnivel. Vecinos que presenciaron o se percataron del hecho solicitaron apoyo al Sistema de Emergencias 9-1-1.

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Paramédicos de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) acudieron al sitio; sin embargo, al valorarla confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acordonaron el área para preservar la escena, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizó el procesamiento de los indicios y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal (Semele).

La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para identificar y localizar al conductor presuntamente responsable del hecho.