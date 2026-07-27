Motociclista alerta a conductor y evita un supuesto robo

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Un motociclista alertó a un automovilista sobre un supuesto intento de robo mediante la modalidad conocida como la "estafa de la llanta ponchada", cuando ambos circulaban por Circuito Interior, entre las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

El hecho fue captado por el creador de contenido EseBrandon, quien compartió el video en TikTok, donde durante el fin de semana superó los dos millones de reproducciones.

En la grabación se observa a varios hombres que presuntamente actúan de manera coordinada para hacer creer al conductor que uno de los neumáticos de su vehículo presenta una falla. Tras detenerse para revisar el automóvil, el motociclista se acerca y le advierte: "Jefe, súbase, lo van a robar; váyase rápido".

El conductor regresó de inmediato a su vehículo y se retiró del lugar, mientras los sujetos se alejaron. Hasta el momento, no existe información oficial que confirme que se trató de un intento de robo; sin embargo, la grabación generó cientos de reacciones al mostrar una forma de operar similar a la conocida como "estafa de la llanta ponchada".

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Autoridades y organismos de prevención recomiendan que, si un desconocido advierte sobre una presunta falla mecánica, los conductores continúen su marcha hasta un lugar seguro, como una gasolinera o un módulo de policía, antes de descender del vehículo.