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Aranceles al jitomate pegan por partida doble a productores

El exceso de jitomate en el mercado nacional presiona a la baja los precios

Por Samuel Moreno

Agosto 11, 2026 12:46 p.m.
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Aranceles al jitomate pegan por partida doble a productores
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      Los productores de jitomate de San Luis Potosí enfrentan un escenario complicado por los aranceles a las exportaciones, pues además de reducir sus ganancias por los envíos al extranjero, el producto que no logra colocarse fuera del país termina en el mercado nacional y presiona los precios a la baja.

      El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), Jorge Luis Díaz Salinas, reconoció que el sector jitomatero es uno de los más afectados por el gravamen, que representa alrededor de 18 por ciento de los ingresos que dejan de percibir los productores por sus exportaciones.

      "Un diagnóstico es que ganen el 18 por ciento o menos, así de sencillo", señaló el funcionario, al explicar que se trata de un impuesto que los agricultores no tenían contemplado y que ahora deben absorber dentro de sus costos de comercialización.

      Díaz Salinas indicó que el problema alcanza prácticamente a todos los productores que participan en la actividad, debido a que una parte del jitomate que antes podía colocarse en el extranjero ahora permanece en México. Esto genera una mayor oferta en el mercado interno y, con ello, una disminución en los precios que reciben los agricultores.

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      El titular de la Sedarh añadió que el impacto no se limita al jitomate, pues otros productos agrícolas también enfrentan impuestos para ingresar a mercados internacionales. La situación, dijo, complica la comercialización de los cultivos potosinos y reduce el margen de ganancia de los productores.

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