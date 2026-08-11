Cofepris descarta ciclosporiasis en 16 hoteles de Riviera Maya

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La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que no encontró al parásito Cyclospora cayetanensis en las muestras que analizó de 16 hoteles de la Riviera Maya.

El análisis fue realizado derivado de un aumento de casos de ciclosporiasis en turistas del Reino Unido que visitaron la Riviera Maya, y por lo que dicho país emitió una alerta de viaje.

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"Las muestras sanitarias aplicadas en 16 hoteles en la Riviera Maya arrojaron resultados negativos al parásito Cyclospora cayetanensis", anunció a través de un comunicado.La Cofepris recolectó 32 muestras de verduras y frutas de barras y 11 muestras de agua para determinación microbiológica y fisicoquímica básica, y determinar la presencia del parásito cyclospora."Estas muestras fueron analizadas bajo métodos moleculares estándar por PCR en tiempo real con base en el método establecido en el Bacteriological Analytical Manual (BAM), en el laboratorio nacional de referencia de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC) de Cofepris, obteniendo resultados NEGATIVOS en la totalidad de los productos", informó.