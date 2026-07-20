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Mexicano expulsa a argentino y le baila con camiseta de España

Un aficionado mexicano se volvió viral al simular expulsar a un argentino y celebrar con camiseta española.

Por El Universal

Julio 20, 2026 01:59 p.m.
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Mexicano expulsa a argentino y le baila con camiseta de España
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      La Copa del Mundo terminó de la peor manera para Argentina. En la Final disputada en el Estadio de Nueva York, la Albiceleste cayó 1-0 ante España, dejando escapar la oportunidad de conquistar el bicampeonato mundial y de darle una despedida soñada a Lionel Messi en su último partido en la máxima justa.
      El conjunto sudamericano llegó al encuentro lleno de confianza tras eliminar a Inglaterra en las semifinales. Sin embargo, fue superado por una selección española que supo imponer condiciones y encontró la diferencia en los tiempos extra gracias a una anotación de Ferran Torres, gol que terminó entregándole el título al equipo europeo.
      Mientras la derrota argentina se consumaba sobre el terreno de juego, una escena en las tribunas comenzó a ganar notoriedad en redes sociales. Un aficionado mexicano se volvió viral al protagonizar un peculiar festejo frente a un seguidor argentino, con quien previamente habría intercambiado insultos durante el encuentro.
      Los hechos ocurrieron en las gradas del estadio, donde el aficionado mexicano respondió a las provocaciones de una manera ingeniosa: sacó una tarjeta roja y simuló expulsar a su rival de manera simbólica, desatando la reacción de quienes se encontraban alrededor.
      En los videos compartidos en redes sociales también se observa al seguidor tricolor bailando frente al grupo de aficionados argentinos. Para cerrar la celebración, se quitó la camiseta de México y mostró una playera de España con el nombre de Lamine Yamal, una imagen que rápidamente se convirtió en una de las más comentadas tras la Final del Mundial.

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