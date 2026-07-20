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Toluca invita al infierno a Pumas

Pumas sufrió goleada 3-0 en casa y no contará con su técnico Esteban Solari por expulsión.

Por El Universal

Julio 20, 2026 01:54 p.m.
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Toluca invita al infierno a Pumas
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      Realidades totalmente diferentes en el entorno de Toluca y Pumas en este Apertura 2026. Pumas visita el Nemesio Diez en busca de conseguir su primera victoria en el certamen, mientras que los Diablos Rojos buscan seguir consolidando su paso perfecto y hacer su presentación en casa en el Apertura.


      Los muchachos de Antonio "El Turco" Mohamed vienen de empezar con el pie derecho el certamen. El pasado sábado visitaron el Akron de Guadalajara para enfrentar al Rebaño Sagrado e imponerse con un contundente o cómodo marcador de 2-0, ahora es momento de dar vuelta a la página y pensar en el compromiso ante los felinos, quienes no vienen de la mejor manera. Extra-cancha se habla de una posible incorporación, se menciona que un delantero "bomba" estaría arribando al conjunto del Toluca para hacer dupla con Paulinho, sin embargo, se mantiene como un rumor de momento. El uruguayo Federico Viñas es uno de los nombres que suenan al interior.

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      Los dirigidos por Esteban Solari recibieron un golpe de realidad cuando en casa fueron goleados 3-0 por Pachuca. A pesar de que el torneo pasado fueron finalistas, los del Pedregal no lograron su objetivo de comenzar con el pie derecho esta nueva etapa bajo el mando de "El Tano". También al finalizar el encuentro ante los Tuzo, el estratega argentino perdió la cabeza y fue expulsado, por lo cual no estará en el banquillo auriazul para enfrentar a los Diablos.
      Será un duelo complicado para los capitalinos en la cancha del Nemesio Diez, pero saben que deben comenzar a conseguir resultados positivos para poder aspirar a un lugar en la Liguilla del futbol mexicano.
      Toluca vs Pumas
      Hora: 9:05 pm
      Estadio: Nemesio Diez
      Transmisión: TV Azteca.

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