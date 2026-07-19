Nansana Dance Kids: ¿quiénes son los niños virales?

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL).- Los Nansana Kids, grupo infantil de Uganda que ganó popularidad por sus videos dedicados a la Selección Mexicana, volvió a ser tendencia en redes sociales tras enviar un mensaje de agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Mensaje de agradecimiento a Claudia Sheinbaum

El gesto reavivó el interés por conocer quiénes son estos bailarines que conquistaron TikTok e Instagram con sus coreografías, creatividad y muestras de apoyo a México durante el Mundial 2026.

Días antes del inicio del Mundial 2026, los Nansana Kids compartieron un clip en redes sociales en los que aparecían interpretando porras para la Selección Mexicana, mientras portaban la bandera nacional y celebraban al combinado tricolor.

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El contenido alcanzó miles de visualizaciones y terminó llegando hasta la conferencia matutina de Sheinbaum, quien el pasado 10 de junio decidió reproducir uno de los clips para destacar el apoyo que el grupo africano expresó hacia México.

Semanas después, los integrantes reaccionaron públicamente al enterarse de ese momento. A través de un video, explicaron que apenas habían visto la grabación y aprovecharon para agradecer el reconocimiento recibido.

"Sabemos que ha pasado tiempo desde que lo hizo, pero acabamos de ver el video", comentaron.

Los jóvenes también señalaron que el reconocimiento representó un momento importante para ellos y aseguraron sentirse agradecidos por el respaldo de los usuarios mexicanos.

Además, manifestaron su deseo de viajar a México para conocer personalmente a la mandataria y convivir con quienes han seguido su trabajo desde hace varios años.

Trayectoria y alcance internacional de Nansana Kids

Los Nansana Kids, también conocidos como Nansana Dance Kids, son un colectivo de niñas, niños y adolescentes originarios de Nansana, Uganda, que alcanzó reconocimiento gracias a los videos que publica en TikTok e Instagram.

Su contenido combina coreografías, homenajes a artistas, deportistas y figuras públicas, además de producciones realizadas con vestuario elaborado a partir de materiales reciclados.

Con el paso del tiempo, el grupo dejó de ser un fenómeno local para convertirse en una comunidad con millones de seguidores en distintos países, impulsada por la creatividad de sus producciones y la conexión que ha logrado con audiencias de diferentes culturas.

Además de interpretar canciones y coreografías relacionadas con México, los jóvenes también han recreado éxitos musicales de distintos países de América Latina, incluyendo cumbia argentina, música tradicional de Ecuador, como Juyayay.