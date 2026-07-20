Aprehensión contra sujetos tras robo en empresa de Zona Industrial

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La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que agentes de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron en reclusión tres órdenes de aprehensión en contra de Francisco Radamés "N", José "N" y Viscencio "N", por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado.

Las investigaciones realizadas por la institución derivan de los hechos registrados durante la madrugada del 18 de julio de 2025, cuando un grupo de cinco sujetos armados presuntamente ingresó a una empresa ubicada en la Zona Industrial de la capital potosina a bordo de una camioneta tipo pick up para cometer el ilícito.

De acuerdo con las indagatorias, los presuntos responsables sustrajeron dos cajeros automáticos y posteriormente amagaron a un grupo de trabajadores que se encontraban laborando en el lugar, a quienes presuntamente despojaron de sus teléfonos celulares y carteras antes de emprender la huida.

Como resultado de los actos de investigación desarrollados por agentes del Ministerio Público y la Policía de Investigación, fue posible establecer la probable identidad de Francisco Radamés "N", José "N" y Viscencio "N", por lo que la Fiscalía solicitó y obtuvo de un Juez de Control las órdenes de aprehensión correspondientes.

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Los mandamientos judiciales fueron cumplimentados al interior del Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, donde los tres señalados permanecen privados de la libertad por una causa penal diversa.

Tras ser notificados de los nuevos mandatos judiciales, quedaron a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica conforme al debido proceso.