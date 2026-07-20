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Piqué y sus hijos, presentes en show de Shakira en final del Mundial

Tras el triunfo de España, Shakira reconoció a ambos equipos y destacó a Lionel Messi como

Por El Universal

Julio 20, 2026 01:14 p.m.
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FOTO: EL UNIVERSAL

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      CIUDAD DE MÉXICO, julio 20 (EL UNIVERSAL).- El exfutbolista Gerard Piqué estuvo presente en la final del Mundial 2026; el español acudió en compañía de sus hijos, Milan y Sasha, quienes fueron captados, desde las gradas, muy entusiasmados apoyando a su madre, la cantante Shakira, que estaba por iniciar su actuación en el show medio tiempo, especialmente, el menor de estos, que coreó "Dai dai" desde su asiento.


      La presencia del exjugador no pasó desapercibida; desde días previos se rumoraba que Piqué asistiría a la final de la Copa Mundial, debatida entre España y Argentina, no sólo porque es originario de Barcelona, sino porque fue captado, en compañía de su pareja, Clara Chía Martí, paseando en Los Ángeles.

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      Y, este domingo -19 de julio- Piqué fue fotografiado en compañía de los hijos que comparte con "la Loba", en las inmediaciones del Estadio Nueva York Nueva Jersey, a punto de acceder al recinto; accesible permitió ser fotografiado junto a los menores.
      Ya dentro del estadio, cuando el partido aún no daba inicio, Sasha, el hijo de 11 años de la cantante colombiana, fue captado, en compañía de un amigo, entusiasmado porque "Dai dai", la canción oficial del Mundial, interpretada por su madre, comenzaba a sonar, cuando las banderas de ambos equipos ya habían sido colocadas en la cancha.
      Fue entonces que el menor de los Piqué Mebarak comenzó a cantar la letra del tema, mientras que su padre, que se encontraba sentado entre él y Milan, mantenía la vista a un costado del estadio.
      A su vez, Shakira fue captada, en compañía de la actriz Anya Taylor-Joy, de orígenes argentinos, desde un palco, en el momento en que Ferran Torres metió el gol que llevaría a España a llevarse el triunfo. En ese momento, "la Baranquillera" se mostró hermética ante la anotación y, así como reconoció en sus redes a la selección española por su triunfo, hizo una especial mención par el equipo argentino y, por supuesto, a Lionel Messi, a quien describió como "el más grande".

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