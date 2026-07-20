Auto se estrella contra negocio y derriba un muro

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La madrugada de este domingo, una camioneta se estrelló y tumbó la pared de una tienda de pinturas, en la segunda sección de la colonia Industrial Aviación.

Alrededor de las cinco de la mañana, el conductor de una camioneta Honda CRV, de color gris, circulaba a exceso de velocidad por la avenida Pedro Moreno, y al aproximarse a la calle Mediterráneo, de la colonia referida, perdió el control de su auto, cargándose hacia su derecha e impactándose contra el inmueble, derribando un muro.

Momentos después, cuando al sitio arribaron los cuerpos de emergencia, éstos se dieron cuenta de el hombre solamente resultó con golpes, los cuales no tuvieron que ser atendidos en un hospital.

Al lugar también llegaron peritos de la policía capitalina, quienes tomaron conocimiento del accidente y realizaron las maniobras para retirar el vehículo que quedó insertado en el muro del negocio, el cual colapsó al sacar la unidad.

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El auto fue enviado por las autoridades a una pensión, en donde quedó asegurado, a la espera de que el responsable llegue a un acuerdo con los propietarios del inmueble.

Cabe mencionar que ningún peatón resultó lesionado en el siniestro.