Rybakina vence a Osaka en octavos del US Open

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La kazaja Elena Rybakina se impuso este lunes a la japonesa Naomi Osaka en los octavos de final del Abierto de Estados Unidos y está a una sola victoria de arrebatar el número uno del mundo a la bielorrusa Aryna Sabalenka, en lo más alto de la WTA desde hace 99 semanas.

Victoria contundente de Rybakina sobre Osaka

Rybakina, número 2 del mundo, se deshizo de Osaka (n.13) por 6-1 y 6-4 en 66 minutos.

La moscovita solo necesitó 21 minutos para hacerse con el primer set después de que Osaka cediese todos sus juegos excepto el inicial. La japonesa se compuso en el inicio del segundo, pero tras un 'break' para el 4-3, Rybakina olió sangre y no perdonó.

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Próximo desafío: Zheng Qinwen en cuartos

En los cuartos de final, Rybakina se enfrentará a la china Zheng Qinwen, la vigente campeona olímpica que se ha hundido hasta el número 121 del ranking lastrada por las lesiones.

Qinwen, obligada a pasar por la ronda previa debido a su puesto en el ranking, ha revivido en Nueva York con remontadas épicas contra la estadounidense Madison Keys (n.24) en tercera ronda y contra la polaca Iga Swiatek (n.8) este lunes en octavos de final.

En ambos casos, la china levantó un 5-0 en contra en uno de los sets del partido.

Rybakina solo necesita ganar a Qinwen y llegar a las semifinales para asaltar matemáticamente el número uno del mundo, independientemente de lo que haga Sabalenka, que lleva en lo más alto del ranking desde octubre de 2024.

La kazaka, campeona en Australia, también accedería al número uno perdiendo contra Qinwen, siempre y cuando Sabalenka no conquiste Nueva York por tercer año consecutivo.