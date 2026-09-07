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Alexis Vega lidera a Toluca en conquista de Leagues Cup

El equipo dirigido por Antonio Mohamed puso fin al dominio estadounidense en el torneo.

Por El Universal

Septiembre 07, 2026 04:06 p.m.
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Alexis Vega lidera a Toluca en conquista de Leagues Cup
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 7 (EL UNIVERSAL).- Después de varios intentos, Toluca logró este domingo conquistar la Leagues Cup, torneo que enfrenta a clubes de la Liga MX y la MLS, para poner fin al dominio que los equipos estadounidenses habían impuesto desde la creación del certamen.

      Alexis Vega destaca la importancia del título

      Con el trofeo en sus manos y la satisfacción de sumar un nuevo título bajo las órdenes de Antonio Mohamed, Alexis Vega, una de las principales figuras de los Diablos Rojos, destacó la importancia del campeonato y mostró su orgullo por devolver el título al futbol mexicano.

      En entrevista con Televisa, el atacante, quien representó a México en la Copa del Mundo de 2026, aseguró que el objetivo del equipo era demostrar la fortaleza de la Liga MX y romper la hegemonía de los clubes de la MLS.

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      "Somos el primer equipo que gana esta nueva edición del torneo. Queríamos dar un golpe de autoridad. Siempre se había quedado el trofeo de este lado y ahora queremos que sepan que vamos a pelear siempre para llevarnos la copa a casa. ¡Que viva México!", expresó el delantero tras la conquista del título.

      Reconocimiento a Toluca y Alexis Vega

      Vega, quien además fue reconocido como el Mejor Jugador del torneo, pidió reconocer el gran momento que vive Toluca, institución que se ha consolidado como una de las más competitivas del futbol mexicano en los últimos años.

      "Siempre damos de qué hablar dentro del terreno de juego. Sabemos que estamos pasando por un gran momento; llevamos dos años llegando a prácticamente todas las finales y creo que eso habla por sí solo", concluyó el futbolista escarlata.

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