Video | Hermanos Farías ponían y quitaban funcionarios: FGR

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Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer nuevos detalles sobre el caso de huachicol fiscal que involucra a los hermanos Farías (Manuel Roberto y Fernando), quienes, dijo, destacaban de una red criminal en la que ambos se encargaban de asegurar el contrabando de hidrocarburo mediante "designaciones, ascensos y movimiento de personal" aduanero y en la Secretaría de Marina (Semar).

"Manuel Roberto 'N' y Fernando 'N' participaban en una compleja red criminal en la que ambos destacaban para asegurar capacidad de importación, traslado, almacenamiento y distribución del hidrocarburo ingresado de manera ilegal", informó la Fiscal en un mensaje.

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