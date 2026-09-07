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Video | Hermanos Farías ponían y quitaban funcionarios: FGR

La red criminal coordinaba importación, traslado y distribución ilegal de hidrocarburo

Por SinEmbargo.mx

Septiembre 07, 2026 04:00 p.m.
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      Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer nuevos detalles sobre el caso de huachicol fiscal que involucra a los hermanos Farías (Manuel Roberto y Fernando), quienes, dijo, destacaban de una red criminal en la que ambos se encargaban de asegurar el contrabando de hidrocarburo mediante "designaciones, ascensos y movimiento de personal" aduanero y en la Secretaría de Marina (Semar).

      "Manuel Roberto 'N' y Fernando 'N' participaban en una compleja red criminal en la que ambos destacaban para asegurar capacidad de importación, traslado, almacenamiento y distribución del hidrocarburo ingresado de manera ilegal", informó la Fiscal en un mensaje.

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