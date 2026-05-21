Taquerías de México, reconocidas con estrella Michelin 2026

Si algo nos quedó claro en la edición 2026 de la Guía Michelin México, es que los tacos siguen siendo una de las mayores expresiones de la gastronomía mexicana. Y lo mejor es que no tienes que pagar caro o visitar lugares de alta cocina para disfrutarlos.

Este año la idea es clara: comer y vivir una experiencia única en las taquerías locales y callejeras. Por eso, aquí te presentamos la lista de las que fueron distinguidas a lo largo del país.

La taquería La Oncemil obtuvo una estrella Michelin este 2026. Ubicada en la Ciudad de México, se trata de un proyecto fundado por el chef César de la Parra.

Tanto el menú como el recinto mezcla la esencia tradicional del taco con una propuesta más sofisticada, basada en ingredientes premium, trompos de cortes finos y una estética cuidada.

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Aquí predominan los tacos servidos de manera elegante: carnes al trompo, tortillas recién hechas y salsas artesanales, que se disfrutan en un ambiente moderno y urbano que conecta con el comensal.

Su filosofía "primero que llega, primero que taquea", refuerza la idea de una taquería sin pretensiones formales pese a su perfil gourmet. Y entre sus especialidades destacan los tacos de rib eye, sirloin Angus, picanha, campechano y carnitas, con precios que van desde los $125 a los $145.

También cuentan con otras opciones para probar como las tostadas de spicy tuna, delgaditas de wagyu japonés, sopa de fideo tlalpeño y ensaladas.

"Desde que soñamos con abrir una taquería, tuvimos un objetivo claro: crear bocados memorables. Hoy, hace apenas unos minutos, recibimos una estrella Michelin. Este reconocimiento pertenece a todo el equipo que cuida cada detalle, que trabaja con pasión todos los días y que hace posible que cada taco esté a la altura de ese sueño con el que empezamos".

Dirección: La primera sucursal en Monte Everest 780, Lomas de Chapultepec, y la segunda en Orizaba 83, Roma Norte, CDMX

Horarios: De lunes a viernes desde las 12:00 a las 23:30 horas; sábados y domingos desde las 11:00 a las 23:30 horas.

Aunque las siguientes taquerías no obtuvieron una estrella, sí fueron recomendadas por la Guía Michelin 2026:

- En la Ciudad de México

La capital fue una de las entidades con más establecimientos recomendados, entre ellos:

Taquería El Paisa

Maizajo

Barbacoa Gonzalitos

Castacán

Ricos Tacos Toluca

Tacos de Canasta Los Especiales

El Vilsito

La 89

Los Consentidos del Barrio

Tacos Charly

Tacos del Valle

Taquería El Jarocho

Los Milanesos

Tacos Hola El Güero

Los Parados

Taco Tasting Room

Y en el resto del país, las entidades con taquerías reconocidas fueron:

- En Baja California:

Tacos El Franc, Tijuana

Tacos Marco Antonio y Tacos Mi Ranchito El Fénix, Ensenada

Taquería La Principal, Valle de Guadalupe

- En Jalisco:

Birriería David

Birriería Las 9 Esquinas

Pancho´se Takos

Tacos y Gorditas Elvira

- En Nuevo León:

Tacos El Compadre

Tacos Piedra 1

Tacos Doña Mary La Gritona

En Puebla:

Taquería Los Camellos

- En Yucatán:

Taquería Kisin

En Oaxaca:

Barbacoa Obispo Cocina Rural

Las taquerías siguen siendo un lugar imperdible para explorar la gastronomía del país desde nuestras mesas. Así que, si aún no las conoces, aprovecha tu próxima escapada para visitarlas y probar sus exquisitas creaciones.