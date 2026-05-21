Reforma electoral busca evitar candidatos con vínculos criminales

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 21 (EL UNIVERSAL).-

y exalcaldes de al menos 10 estados del país han sido señalados, destituidos y/o

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por vínculos con elen los últimos años.La mañana de este jueves, la presidentadio a conocer unapara detectar y evitar candidatos con posiblesLa Consejera Jurídica,anunció que se presentará en la Comisión Permanente unaa la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quevoluntariamente puedan recibir y consultar información sobre aspirantes a candidaturas con posible "riesgo razonable" de vínculos con la delincuencia organizada.Estos son funcionarios que han sidoproEntre los presidentes municipales en funciones que en los últimos dos años han sidoporestán:, Atlatlahucan, Morelos .-el 20 de mayo de 2026, señalado por. Llegó al poder con la alianza, PRD y RSP., de Tequila, Jalisco ().-en febrero de 2026 por, corrupción y vínculos con grupos criminales., de Teuchitlán, Jalisco (MC).-en 2025 portras el descubrimiento del, Cintalapa, Chiapas ().-en enero de 2026 por vínculos con grupos criminales,y abuso de autoridad., de Bellavista, Chiapas (Chapas Unido).en 2025 por vínculos con elMondragón, de Almoloya de Alquisirar, Edomex ().-en junio de 2025 por exorsión y vínculos con grupos criminales.Robles, Amanalco, Edomex (MC).-en 2024 porMuñoz, Apulco, Zacatecas (MC).- Fuepor vínculos con grupos criminales yen 2025., de Tlachichuca, Puebla, (MC).-en 2025 porde fondos y vínculos con grupos criminales., de Ciudad Serdán, Puebla (MC).-porde fondos y vínculos con grupos criminales. Es hermano de Giovanni., de San Nicolás Buenos Aires, Puebla (MC).-en 2024 por delitos contra la salud, entre otros.Además,, presidente municipal de Cuautla, Morelos, se encuentraExalcaldesHay varios casos de ex, también señalados por, entre ellos están:, de Yecapixtla, Morelos (Esquivel, de Santo Tomás de los Plátanos, Edomex (-PRD)Martínez, de Santa María Huazolotitlán, Oaxaca (Meléndez, de La Magdalena Tlatelulco, Tlaxcala (, de Cuautempan, Puebla ().Los señaladosSe trata de funcionarios que por sus acciones han sido señalados como cercanos a grupos delictivos, o que hay alguna acusación en su contra.Mendivil, alcalde con licencia de Culiacán ().- Espor Estados Unidos de vínculos con el. El gobierno de México considera que no hay pruebas., de Coalcomán, Michoacán.- Ha sidoen varias ocasiones por apología del delito y vínculos con el. Permanece en el cargo., de Chilpancingo (). En 2023, cuando era alcaldesa de la capital de Guerrero, fueen una reunión con el líder del grupo criminal, Celso Ortega.