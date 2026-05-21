"No tiene nada que ver conmigo": Galindo tras inhabilitación de exmando de PF

El alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, se deslindó de la inhabilitación impuesta a Frida Martínez, exmando de la Policía Federal sancionada por presuntos desvíos millonarios relacionados con un contrato de seguridad firmado en 2015.

Luego de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informara la inhabilitación de Martínez por 20 años y sanciones económicas superiores a 65 millones de dólares, Galindo aseguró que los hechos ocurrieron cuando él ya no encabezaba la corporación federal.

"A ver, el hecho por el que la inhabilitan se da cuando yo ya no era comisionado de la Policía Federal y yo ya no era su jefe", declaró.

El edil señaló que existe una clara delimitación de responsabilidades y consideró que, en caso de haberse cometido irregularidades, corresponde aplicar las sanciones respectivas.

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"Lo lamento mucho. Si hizo un mal uso de algún recurso, pues que se le sancione como debe de ser", expresó.

Galindo Ceballos sostuvo que, a una década de haber dejado la Policía Federal, mantiene tranquilidad sobre su desempeño al frente de la corporación.

"Yo afortunadamente, a 10 años que dejé la Policía Federal, estoy muy tranquilo de mi responsabilidad que tuve, del ejercicio de mi tarea como comisionado", afirmó.

Al ser cuestionado sobre si esta situación podría afectar sus aspiraciones relacionadas con la Guardia Nacional o temas de seguridad pública, rechazó cualquier vínculo.

"No tiene nada que ver. Con todo cariño, habrá quien lo quiera ver así, pero no tiene nada que ver", respondió.

El alcalde destacó que tiene más de 30 años de trayectoria en el servicio público y aseguró que nunca ha enfrentado señalamientos por manejo irregular de recursos.

"Nunca he tenido una responsabilidad. Al contrario, yo creo que me caracterizo, y por eso soy alcalde, de ser muy transparente en el uso de los recursos públicos", dijo.

También subrayó que durante su gestión en la Policía Federal tenía bajo su mando a aproximadamente 40 mil colaboradores, por lo que aseguró que no puede responder por las acciones individuales de todos sus subordinados.

"Uno no puede meter las manos por todos sus colaboradores", puntualizó.