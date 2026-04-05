Molotov se presenta sin Jay de la Cueva en Coatzacoalcos

CIUDAD DE MÉXICO, abril 5 (EL UNIVERSAL).-

ya ofreció su

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, luego de la, como elque acompañó a ladurante sudel 30° aniversario. Ahora, "los Molochos" han convocado a, "el Alemán", que tocó con ellos durante su presentación en la Expo Feria Coatza 2026.Fue apenas este fin de semana cuando el grupo de rock se presentó en el, los días. Estos se trataron de losen los que el exlíder de Moderatto tocó con la-del que es miembro fundador-, como dio a conocer en su arribo al Aeropuerto Internacional de Monterrey."Regresé a tocar para el 20 aniversario de la, de hecho, ya se termina este ciclo aquí, ya estuve, casitocando en lay me tiene muy ilusionado que sea aquí, en Monterrey, (donde termine)", expresó a "Info 7 Monterrey".A raíz de esta noticia, losde "la Molocha" se preguntaron quién entraría en lugar de, pues a pesar de que laagradeció al músico por reintegrarse durante el lapso en que lo hizo, no hizo referencia al músico que continuará girando con ellos pues, este 2026, aún tienen varias, en México y Europa.No fue sino hasta queHidobro, Paco Ayala y Randy Ebright salieron al escenario delde, Veracruz, en donde se presentaron anoche -como parel de la Expo Feria Coatza 2026-, que quedó desvelado quesería quien los acompañaría durante ese show.A través de sus redes y, horas antes del, Álvaro compartió algunos "guiños" de que, esa noche, saldría el escenario, mostrando suy algunos controles, aunque nunca expresó explícitamente que se trataría de una tocada conElposó con la, cuando esta se retrató junto al alcalde de la región, Pedro Miguel Rosaldo García, "".Ni lani Contreras Korenyi han informado si será él quien los acompañe en losen queestá anunciado, en algunas partes de la República, así como en la, en diferentes ciudades de Europa, que emprenderán a partir del 10 de junio.-----¿Quién esque tocó con"El Alemán" es bien conocido en la industria del rock, es integrante defundada en, durante, aunque, desde 2007, comenzaba a gestarse el proyecto; es uno de sus integrantes originales.Aunque pareciera que es la primera vez que toca con, en realidad, antes de quey el hermano de, apoyaran a la, con algunas de sus, mientras Tito Fuentes comenzaba con la pausa indefinida de sus compromisos con el grupo, Álvaro ya había estado presentes en algunos shows.Además, ha colaborado conanteriormente,para el proyecto solista del bajista, en el, ubicado en la colonia Hipódromo.En una entrevista conexpresó que, de las bandas emergentes que están tratando de hacerse de un lugar en el, es sin duda, una propuesta interesante.band y, la verdad, es lo hacen muy muy bien, ya no son tan emergentes y los veo que van en, y lo hace muy muy bien", señaló.