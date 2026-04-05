Molotov se presenta sin Jay de la Cueva en Coatzacoalcos
Jay de la Cueva finalizó su participación en Molotov tras gira del 30° aniversario.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 5 (EL UNIVERSAL).-Molotov ya ofreció su primer concierto
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, luego de la salida de Jay de la Cueva, como el guitarrista que acompañó a la banda durante su gira del 30° aniversario. Ahora, "los Molochos" han convocado a Álvaro Contreras Korenyi, "el Alemán", que tocó con ellos durante su presentación en la Expo Feria Coatza 2026.
Fue apenas este fin de semana cuando el grupo de rock se presentó en el Tecate pa´l Norte, los días 27 y 29 de marzo. Estos se trataron de los últimos shows en los que el exlíder de Moderatto tocó con la banda -del que es miembro fundador-, como dio a conocer en su arribo al Aeropuerto Internacional de Monterrey.
"Regresé a tocar para el 20 aniversario de la banda, de hecho, ya se termina este ciclo aquí, ya estuve año y medio, casi año y medio tocando en la gira y me tiene muy ilusionado que sea aquí, en Monterrey, (donde termine)", expresó a "Info 7 Monterrey".
A raíz de esta noticia, los fans de "la Molocha" se preguntaron quién entraría en lugar de Jay, pues a pesar de que la banda agradeció al músico por reintegrarse durante el lapso en que lo hizo, no hizo referencia al músico que continuará girando con ellos pues, este 2026, aún tienen varias fechas pactadas, en México y Europa.
No fue sino hasta que Miky Hidobro, Paco Ayala y Randy Ebright salieron al escenario del Teatro del Pueblo de Coatzacoalcos, Veracruz, en donde se presentaron anoche -como parel de la Expo Feria Coatza 2026-, que quedó desvelado que Álvaro Contreras Korenyi sería quien los acompañaría durante ese show.
A través de sus redes y, horas antes del concierto, Álvaro compartió algunos "guiños" de que, esa noche, saldría el escenario, mostrando su guitarra montada y algunos controles, aunque nunca expresó explícitamente que se trataría de una tocada con Molotov.
El guitarrista posó con la banda, cuando esta se retrató junto al alcalde de la región, Pedro Miguel Rosaldo García, "tras bambalinas".
Ni la banda ni Contreras Korenyi han informado si será él quien los acompañe en los festivales de música en que Molotov está anunciado, en algunas partes de la República, así como en la gira, en diferentes ciudades de Europa, que emprenderán a partir del 10 de junio.
-----¿Quién es Álvaro Contreras Korenyi, guitarrista que tocó con Molotov?
"El Alemán" es bien conocido en la industria del rock, es integrante de Beta, banda fundada en Puebla, durante 2011, aunque, desde 2007, comenzaba a gestarse el proyecto; es uno de sus integrantes originales.
Aunque pareciera que es la primera vez que toca con Molotov, en realidad, antes de que Jay y el hermano de Miky, Paco Huidoboro, apoyaran a la banda, con algunas de sus presentaciones en vivo, mientras Tito Fuentes comenzaba con la pausa indefinida de sus compromisos con el grupo, Álvaro ya había estado presentes en algunos shows.
Además, ha colaborado con Miky anteriormente, grabando guitarras para el proyecto solista del bajista, en el estudio Nueva York, ubicado en la colonia Hipódromo.
En una entrevista con Javier Paniagua, Miky expresó que, de las bandas emergentes que están tratando de hacerse de un lugar en el rock mexicano, Beta, es sin duda, una propuesta interesante.
"Beta band y, la verdad, es lo hacen muy muy bien, ya no son tan emergentes y los veo que van en buena senda, y lo hace muy muy bien", señaló.
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