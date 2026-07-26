MrBeast dona 6.5 millones para apoyar cáncer pediátrico

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 26 (EL UNIVERSAL).- El creador de contenido Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, volvió a acaparar la atención en redes sociales tras anunciar una donación de 6.5 millones de dólares destinada a apoyar la lucha contra el cáncer pediátrico.

Proyecto y colaboración para apoyar a niños con cáncer

En esta iniciativa, presentada a través de un video llamado "I Helped 100 Kids Fight Cancer" publicado en YouTube, combinó acciones filantrópicas con experiencias diseñadas para cumplir los sueños de menores que enfrentan la enfermedad.

Además, reunió a algunas celebridades, deportistas, actores y artistas para cumplir el más grande deseo de 100 niños que lograron superar con éxito su tratamiento contra el cáncer, incluyendo al jugador LeBron James y al actor Dwayne Johnson, conocido como "The Rock".

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El creador explicó que el proyecto fue desarrollado en colaboración con hospitales, fundaciones y organizaciones especializadas en el tratamiento del cáncer infantil, para darles a los niños un recuerdo inolvidable. "Los recuerdos son parte de un tratamiento integral", dice el Dr. Alan Wayne.

Experiencias y actividades para niños sobrevivientes

Desde paseos en esquí, nados con tiburones y visitas al teatro, MrBeast cumplió los deseos de cada uno de estos 100 niños. Durante su misión, 30 visitaron el parque de Disney World en Florida, donde los menores se subieron a las atracciones y conocieron a sus personajes favoritos de los cuentos.

Entre otros sueños cumplidos destacan diversas experiencias como viajes, compras, reuniones con famosos, visitas al teatro y experiencias en el paddock de la Fórmula 1 y visitas a la agencia aeroespacial Blue Origin, donde algunos niños pudieron firmar un cohete Falcon 9 de SpaceX.

Entre las experiencias mostradas se encuentran encuentros con deportistas profesionales, músicos, actores y creadores de contenido, como el actor Dwayne Johnson "The Rock", el streamer IShowSpeed, KSI, el grupo surcoreano Stray Kids, Sam y Colby, Christina Tosi, entre otros.

Estas personalidades participaron de manera voluntaria para sorprender a los menores. Algunos niños pudieron conocer los vestidores de equipos deportivos, asistir a eventos exclusivos, recibir regalos personalizados e incluso convivir con sus ídolos, quienes compartieron tiempo con ellos y sus familias.

Además de la donación, esta iniciativa, proveniente del deseo de un participante anónimo, MrBeast organizó una campaña masiva de donación de sangre en Greenville, Carolina del Norte, que recaudó diversas donaciones para ayudar a salvar a al menos 1,000 vidas.

La donación de 6.5 millones de dólares, organizada entre el creador, la empresa Amgen y la Fundación St. Baldrick's, será destinada al financiamiento de tratamientos médicos, investigación científica, adquisición de equipo especializado y programas de apoyo para pacientes pediátricos.