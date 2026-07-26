David Jonsson será el nuevo Black Panther en Marvel

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Marvel Studios guardó uno de sus anuncios más importantes para el cierre de su panel en la Comic-Con de San Diego 2026. Ryan Coogler apareció en el escenario para confirmar que, David Jonsson será el protagonista de "Black Panther II", donde interpretará a T'Challa II, el hijo del rey T'Challa, personaje inmortalizado por Chadwick Boseman. La película llegará a los cines el 15 de diciembre de 2028.

La noticia tomó por sorpresa a los fanáticos, porque durante meses circularon rumores sobre quién heredaría el legado de Wakanda, pocos esperaban que el elegido fuera el actor británico de 32 años, quien en los últimos años se ha convertido en una de las promesas de Hollywood gracias a sus papeles en cine y televisión.

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¿Quién es David Jonsson?David Jonsson nació en la ciudad de Londres y comenzó su carrera en el teatro antes de dar el salto a la televisión británica. Su gran oportunidad llegó con la serie "Industry", de HBO, donde interpretó a Gus Sackey, un personaje que le permitió llamar la atención de productores y directores de Hollywood.Desde entonces ha construido una carrera ascendente, participando en películas de ciencia ficción, drama y terror, hasta convertirse en uno de los actores jóvenes más solicitados de la industria.Durante la presentación de Marvel, Jonsson subió al escenario visiblemente emocionado y agradeció a Ryan Coogler y Kevin Feige por confiar en él para continuar el legado de "Black Panther". "El honor es completamente mío", expresó ante los asistentes.Los proyectos más destacados del nuevo Black PantherEstos son algunos de los trabajos que han marcado la carrera de David Jonsson:"Alien: Romulus" (2024): Interpretó a Andy, un sintético que se convirtió en uno de los personajes más queridos de la película y que lo dio a conocer a nivel internacional."Industry" (2020-2024): La serie de HBO sobre el competitivo mundo financiero fue el proyecto que impulsó su carrera gracias a su papel de Gus Sackey."Rye Lane" (2023): Protagonizó esta comedia romántica británica, considerada una de las películas revelación del año por la crítica."The Long Walk" (2026): Adaptación de la novela de Stephen King en la que comparte créditos con Cooper Hoffman, Judy Greer y Mark Hamill. Su participación consolidó su presencia en producciones de gran presupuesto."Wasteman" (2018): Uno de sus primeros papeles importantes en televisión, donde mostró el talento que más tarde lo llevaría a proyectos internacionales.En "Black Panther III", Jonsson no sustituirá al T'Challa interpretado por Chadwick Boseman. En cambio, dará vida a T'Challa II, el hijo del antiguo rey de Wakanda, quien asumirá el legado del héroe en una historia que explorará su crecimiento y el peso de portar uno de los mantos más importantes del Universo Cinematográfico de Marvel.Ryan Coogler regresará como director, mientras que Letitia Wright volverá como Shuri y Winston Duke retomará su papel de M'Baku. Además, Denzel Washington se incorporará al elenco en un personaje que aún permanece en secreto.