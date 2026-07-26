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Detienen a presunto agresor en ataque a Guardia Civil Estatal en La Pila

La Fiscalía detuvo a un sospechoso tras el ataque armado que causó dos muertes en La Pila.

Por Pulso Online

Julio 26, 2026 06:42 p.m.
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Detienen a presunto agresor en ataque a Guardia Civil Estatal en La Pila
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      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que fue detenido un presunto involucrado en la agresión armada contra elementos de la Guardia Civil Estatal, ocurrida la mañana de este domingo en la comunidad de Cerrito de la Cruz, perteneciente a la delegación de La Pila, hecho en el que dos agentes perdieron la vida.

      Operativo interinstitucional para la detención

      De acuerdo con la dependencia, el aseguramiento fue resultado de un operativo interinstitucional en el que participaron agentes de la Policía de Investigación (PDI), elementos de la Guardia Civil Estatal y personal del Ejército Mexicano, luego de que se activara un despliegue de búsqueda tras el reporte recibido a través de los números de emergencia.

      La Fiscalía señaló que, además de la detención, se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar la posible responsabilidad del detenido, mientras continúan las diligencias ministeriales.

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      Investigación y procesamiento de la escena

      En tanto, personal de la Vicefiscalía Científica realizó el procesamiento de la escena y el levantamiento de diversos indicios que serán incorporados a la investigación para fortalecer las líneas de indagatoria.

      La FGESLP indicó que, conforme avancen las investigaciones, dará a conocer información oficial a través de sus canales institucionales, con el objetivo de no comprometer el desarrollo del caso.

      El ataque contra los elementos de la Guardia Civil Estatal provocó un amplio despliegue de fuerzas estatales y federales en distintos puntos de la zona metropolitana, mientras continúan las labores para ubicar a otros posibles participantes en la agresión.

      La Fiscalía reiteró su compromiso de continuar con las investigaciones para esclarecer el ataque y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

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