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Horario y canales para ver el Campeón de Campeonas

El partido entre América y Tigres definirá al mejor equipo de la temporada 2025-26 en la Liga MX Femenil.

Por El Universal

Julio 26, 2026 02:57 p.m.
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Horario y canales para ver el Campeón de Campeonas
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      Todo está listo para que el América y las Tigres disputen el Campeón de Campeonas de la Liga MX Femenil.


      Este domingo 26 de julio, las Águilas y las Amazonas se enfrentan sobre la cancha del Toyota Field de San Antonio.

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      Las dirigidas por Ángel Villacampa y las de Pedro Martínez quieren quedarse con el trofeo que definirá al mejor equipo de la Temporada 2025-26.
      La escuadra de Coapa es la actual monarca del futbol mexicano al conquistar el Clausura 2026, tras derrotar (3-1) al Monterrey en la final.
      Por su parte, el conjunto felino ganó el certamen anterior (Apertura 2025), luego de vencer (4-3) en la disputa por el título al propio América.
      Horario y canales para ver EN VIVO el Campeón de Campeonas de la Liga MX Femenil entre América y Tigres
      América y Tigres
      Fecha: Domingo 26 de julio
      Hora: 18:30
      Estadio: Toyota Field
      Transmisión: Liga BBVA MX Femenil (Canal YouTube).

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