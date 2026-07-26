Horario y canales para ver el Campeón de Campeonas
El partido entre América y Tigres definirá al mejor equipo de la temporada 2025-26 en la Liga MX Femenil.
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Todo está listo para que el América y las Tigres disputen el Campeón de Campeonas de la Liga MX Femenil.
Este domingo 26 de julio, las Águilas y las Amazonas se enfrentan sobre la cancha del Toyota Field de San Antonio.
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Las dirigidas por Ángel Villacampa y las de Pedro Martínez quieren quedarse con el trofeo que definirá al mejor equipo de la Temporada 2025-26.
La escuadra de Coapa es la actual monarca del futbol mexicano al conquistar el Clausura 2026, tras derrotar (3-1) al Monterrey en la final.
Por su parte, el conjunto felino ganó el certamen anterior (Apertura 2025), luego de vencer (4-3) en la disputa por el título al propio América.
Horario y canales para ver EN VIVO el Campeón de Campeonas de la Liga MX Femenil entre América y Tigres
América y Tigres
Fecha: Domingo 26 de julio
Hora: 18:30
Estadio: Toyota Field
Transmisión: Liga BBVA MX Femenil (Canal YouTube).
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