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Ídolo de Cruz Azul sorprende al jugar en torneo amateur de EU

Torneos amateurs en EU atraen a exfutbolistas profesionales para prolongar su carrera deportiva.

Por El Universal

Julio 26, 2026 03:06 p.m.
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Ídolo de Cruz Azul sorprende al jugar en torneo amateur de EU
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      Los torneos amateurs continúan ganando protagonismo como un espacio ideal para que exfutbolistas profesionales prolonguen su vínculo con el deporte.


      Lejos de los grandes estadios y los reflectores de la Liga MX, estas competencias ofrecen a los jugadores retirados la oportunidad de mantenerse en actividad, convivir con la afición y seguir aprovechando el talento que los llevó a destacar en el futbol mexicano.

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      Con el paso de los años, la llamada "talacha" ha reunido a figuras que dejaron huella en equipos históricos del balompié nacional. La presencia de exseleccionados nacionales y campeones de liga se ha convertido en un atractivo adicional para los organizadores.
      El más reciente caso es el de Julio César "Cata" Domínguez, uno de los jugadores más representativos en la historia reciente de Cruz Azul. Tras concluir su etapa en el futbol profesional, luego de una última experiencia con el Atlético de San Luis, el defensor volvió a ponerse los zapatos para participar en una competencia celebrada en Estados Unidos.
      El exzaguero cementero fue anunciado como uno de los refuerzos estelares del Huetamo-Altamirano para la Copa Horizon 2026. Ya dentro del terreno de juego, Domínguez dejó claro que la calidad y la experiencia permanecen intactas. Con su liderazgo habitual y solidez defensiva, se convirtió en una de las piezas más importantes de su equipo en la lucha por el campeonato.

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