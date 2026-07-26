Reportes falsos generan movilización innecesaria de corporaciones policiales

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado informó que mantiene un despliegue coordinado e interinstitucional en distintos puntos de la zona metropolitana, como parte de las labores de vigilancia y atención a la ciudadanía.

Reportes falsos y movilización de autoridades

A través de un comunicado, la dependencia señaló que durante el operativo se han detectado reportes falsos que han provocado movilizaciones innecesarias de las corporaciones de seguridad.

La SSPC precisó que, hasta el momento, no se han registrado situaciones adicionales relacionadas con esos llamados, por lo que las autoridades continúan con los recorridos de vigilancia y mantienen presencia en diversos sectores para responder ante cualquier eventualidad real.

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Llamado a la responsabilidad ciudadana

Ante esta situación, la dependencia hizo un llamado a la población para evitar difundir información no confirmada en redes sociales o aplicaciones de mensajería, ya que este tipo de reportes puede generar desinformación y distraer recursos destinados a la atención de emergencias reales.

Asimismo, exhortó a utilizar de manera responsable los números de emergencia y reportar únicamente hechos verificados que requieran la intervención de las autoridades.

La SSPC reiteró que las corporaciones de los tres órdenes de gobierno permanecen coordinadas y en vigilancia permanente en la zona metropolitana, al tiempo que pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales.