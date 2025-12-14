Muere Abraham Quintanilla, padre de Selena, a los 86 años

Abraham Quintanilla, padre de la fallecida cantante Selena Quintanilla, murió a los 86 años de edad, informó su hijo A.B. Quintanilla III a través de un breve mensaje publicado en Instagram.

Abraham Isaac Quintanilla III, hermano mayor de Selena y de Suzette Quintanilla, dio a conocer el deceso sin detallar las causas. Abraham Quintanilla fue músico y formó parte, junto a sus hijos, del grupo Selena y Los Dinos, una banda familiar que alcanzó gran popularidad a finales de los años 80.

Diversas figuras de la música regional mexicana expresaron sus condolencias, entre ellas Bobby Pulido, Ramón Ayala y la agrupación Bronco, encabezada por Guadalupe Esparza.

"Un abrazo lleno de fuerza para toda la familia Quintanilla. Nuestras oraciones están con ustedes", señaló Bronco en un mensaje difundido en redes sociales.

Abraham Quintanilla nació en 1939 en Corpus Christi, Texas, y durante su juventud integró una banda musical. En el ascenso artístico de Selena, durante las décadas de los 80 y 90, fungió como mánager, productor y figura central de su carrera. En 1993 fundó Q Productions, empresa desde la cual impulsó el éxito internacional de su hija.

En 1990 surgieron tensiones familiares tras el inicio de la relación de Selena con Chris Pérez, guitarrista del grupo, a quien Abraham despidió al enterarse del romance. Aunque la pareja se casó en 1992 en secreto, con el tiempo se dio una reconciliación familiar.

Tras el asesinato de Selena en 1995, Abraham Quintanilla encabezó la preservación de su legado artístico, produjo álbumes póstumos y documentales, y creó la Selena Foundation, enfocada en apoyar a niños en situación de crisis. En 2021 publicó su libro de memorias.

Fue además productor ejecutivo de la película biográfica Selena (1997), donde fue interpretado por Edward James Olmos, mientras que en la miniserie Selena: La serie (Netflix, 2020) fue interpretado por Ricardo Chavira.