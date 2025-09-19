logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MEXICANOS DE CORAZÓN

Fotogalería

MEXICANOS DE CORAZÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Potosina va al Mr. Olympia

Karla Melissa Torres logra su pase tras coronarse en Europa Pro Championship

Por Romario Ventura

Septiembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Potosina va al Mr. Olympia

Con garra, temple y una imponente presencia escénica, la fisicoculturista cerritense Karla Melissa Torres escribió una nueva página de gloria para el deporte potosino al proclamarse campeona en la categoría Women’s Physique del Europa Pro Championship 2025, celebrado este pasado domingo en Offenbach, Alemania.

La atleta mexicana se plantó en el escenario internacional con determinación y, tras una competencia de alto nivel frente a exponentes de talla mundial, logró el primer lugar, resultado que le otorgó automáticamente el ansiado boleto al Mr. Olympia 2025, la máxima cita del fisicoculturismo profesional.

La categoría Women’s Physique quedó definida de la siguiente manera: 1. Karla Melissa Torres Cruz (México); 2. Alessandra Patricia Da Silva (Italia); 3. Nadine Phoenix (Reino Unido); 4. Ilaria Armeni (Reino Unido); 5. Kerstin Telker (Alemania); 6. Jeannine Gross (Alemania); 7. Denise Apel (Alemania); 8. Jessica Sestrem (Emiratos Árabes Unidos); 9. Katja Heldt (Alemania); 10. Yasmina Gouaich (Francia).

El triunfo de Torres no solo refleja su disciplina y años de preparación, sino que también coloca a México en lo más alto del fisicoculturismo femenino a nivel internacional. Con la mirada puesta ahora en Las Vegas, sede del próximo Mr. Olympia 2025, la cerritense buscará seguir elevando el nombre de San Luis Potosí y de México en el escenario más prestigioso del mundo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rommel abre la puerta para ver a Del Toro en LA-2028
Rommel abre la puerta para ver a Del Toro en LA-2028

Rommel abre la puerta para ver a Del Toro en LA-2028

SLP

El Universal

Triunfan los Bills ante los Dolphis
Triunfan los Bills ante los Dolphis

Triunfan los Bills ante los Dolphis

SLP

AP

Tres pases de TD de Allen e intercepción de Bernard aseguraron la victoria

España, nuevo líder en el ranking FIFA
España, nuevo líder en el ranking FIFA

España, nuevo líder en el ranking FIFA

SLP

AP

Desplaza a Argentina por primera vez desde 2014

Joss Garfias, listo para Barcelona
Joss Garfias, listo para Barcelona

Joss Garfias, listo para Barcelona

SLP

Romario Ventura