Potosina va al Mr. Olympia

Con garra, temple y una imponente presencia escénica, la fisicoculturista cerritense Karla Melissa Torres escribió una nueva página de gloria para el deporte potosino al proclamarse campeona en la categoría Women’s Physique del Europa Pro Championship 2025, celebrado este pasado domingo en Offenbach, Alemania.

La atleta mexicana se plantó en el escenario internacional con determinación y, tras una competencia de alto nivel frente a exponentes de talla mundial, logró el primer lugar, resultado que le otorgó automáticamente el ansiado boleto al Mr. Olympia 2025, la máxima cita del fisicoculturismo profesional.

La categoría Women’s Physique quedó definida de la siguiente manera: 1. Karla Melissa Torres Cruz (México); 2. Alessandra Patricia Da Silva (Italia); 3. Nadine Phoenix (Reino Unido); 4. Ilaria Armeni (Reino Unido); 5. Kerstin Telker (Alemania); 6. Jeannine Gross (Alemania); 7. Denise Apel (Alemania); 8. Jessica Sestrem (Emiratos Árabes Unidos); 9. Katja Heldt (Alemania); 10. Yasmina Gouaich (Francia).

El triunfo de Torres no solo refleja su disciplina y años de preparación, sino que también coloca a México en lo más alto del fisicoculturismo femenino a nivel internacional. Con la mirada puesta ahora en Las Vegas, sede del próximo Mr. Olympia 2025, la cerritense buscará seguir elevando el nombre de San Luis Potosí y de México en el escenario más prestigioso del mundo.

