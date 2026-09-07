Muere Einar Méndez, coach de Martha Debayle

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Einar Méndez, influencer y fisicoculturista, murió a los 48 años, el pasado viernes 4 de septiembre.

La noticia fue compartida por Martha Debayle, quien era una de sus alumnas, a través de una publicación en Instagram.

De acuerdo con lo dado a conocer por la conductora mexicana, Méndez murió de manera repentina en el gimnasio.

"Seguimos todos en shock. Se fue de manera repentina, en el gimnasio, haciendo lo que más amaba: entrenar", escribió la conductora al dar a conocer la noticia.

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La muerte del coach sorprendió a sus seguidores y a las personas cercanas a él, especialmente porque hasta ese momento se había mantenido activo en sus redes sociales.

Einar Méndez nació en 1978 y durante varios años desarrolló una carrera dentro del fisicoculturismo, disciplina que posteriormente combinó con su trabajo como entrenador y creador de contenido.

En Instagram logró reunir una comunidad de más de 40 mil seguidores, con quienes compartía recomendaciones sobre nutrición, ejercicio, salud mental y rutinas para fortalecer el cuerpo.

Aunque gran parte de su contenido estaba relacionado con el entrenamiento, su mensaje no se enfocaba únicamente en cuestiones estéticas. Einar defendía la idea de que hacer ejercicio debía ayudar a prevenir enfermedades crónicas y contribuir a llegar a la vejez con una mejor calidad de vida.

Su trayectoria también lo llevó a trabajar con distintas personalidades, entre ellas Martha Debayle, quien además de ser su alumna colaboró con él en diferentes proyectos.

El entrenador consiguió reconocimiento dentro de este ámbito gracias a su experiencia en el fisicoculturismo, disciplina en la que llegó a convertirse en campeón iberoamericano.

Su trabajo junto a Debayle también llegó a la televisión. En 2019, la conductora lo integró como especialista en Extreme Makeover, un reality show de transformación física basado en ejercicio, alimentación y trabajo con expertos.

Además de sus publicaciones en redes sociales, el entrenador desarrolló programas y retos relacionados con el acondicionamiento físico y los hábitos saludables.

Uno de ellos fue Summer Body, un programa de entrenamiento dirigido a quienes buscaban mejorar su condición física.

También creó New Year, New Me, un reto que se realizaba durante Año Nuevo con la intención de impulsar un comienzo de año enfocado en una mejor alimentación y ejercicio.

Horas antes de morir, Einar había utilizado sus redes para celebrar una fecha muy especial junto a Yan Méndez: sus 30 años de relación.

En su publicación habló de la historia que habían construido juntos, de los momentos complicados que atravesaron como pareja y de las tres hijas que tuvieron durante su matrimonio.

"Hoy cumplimos 30 años juntos que han sido totalmente maravillosos y hermosos, pasado todo tipo de cosas como todas las parejas", escribió el entrenador.

También recordó que, en algún momento, hubo personas que no confiaban en la relación que ambos habían construido, pero destacó que de ese amor nacieron sus tres hijas, a quienes consideraba uno de los principales motores de su vida.

"De este amor nacieron 3 hijas maravillosas que las amo con toda mi vida, ya que fueron y serán mi motor para salir adelante, amo a mi familia y esto que sea por mil años más, te amo muchísimo mami", agregó.

Ante ello, su esposa respondió a la dedicatoria por su aniversario sin imaginar que aquella fecha terminaría convirtiéndose también en una despedida.

Yan expresó que nunca imaginó que un día tan importante para ambos sería también el momento en que su esposo partiría de este mundo.

"Te voy a amar el resto de mi vida esposo, voy a hacer que siempre te sientas orgulloso de mí y de hacer todo lo posible por llevar la casa como a ti te gustaba y lo sabías hacer perfecto", escribió.

Asimismo, le pidió que nunca dejara de estar presente para ella y sus hijas.

"Te ruego jamás dejarnos solas y siempre hacerte presente. Te amo para toda la vida. Te deseo un viaje muy bonito", agregó.